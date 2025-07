GCM localiza 1,3 mil porções de drogas e prende suspeitos por tráfico

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou na última segunda-feira (28/07) duas importantes apreensões de entorpecentes, uma no bairro Caxangá e outra no Jardim Nova América. As ações foram realizadas pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e pela Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo).

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 13 horas, na rua Maria de Sousa Assis, no Jardim Nova América. Durante patrulhamento de rotina, agentes da Romo avistaram um homem na entrada de uma rua. Ao perceber a presença da equipe, o suspeito fugiu em direção a uma área de mata próxima.

Durante busca no local, a equipe encontrou uma sacola com 488 porções de maconha, 247 de cocaína, 277 de crack e mais 18 unidades de lança-perfume. A ocorrência foi encaminhada ao 1º Distrito Policial de Palmeiras, onde foi registrado o total de 2 quilos de drogas apreendidas.

O segundo atendimento ocorreu durante a noite, por volta das 19 horas, na rua Sueo Haguiara, no bairro Caxangá. Agentes da Romu realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram um homem entrando em uma área de mata carregando uma bolsa. Ao perceber a presença da equipe, o suspeito tentou fugir, mas foi rapidamente detido.

Outra equipe se deslocou para o lado oposto do terreno, acessando a área pela rua Iraci Umbelina de Jesus, possível rota de fuga dos suspeitos. Ao se aproximarem da frente do terreno, os agentes avistaram um segundo homem utilizando um rádio comunicador, que também foi abordado diante da situação.

Durante a revista, os agentes encontraram na bolsa que o suspeito carregava 162 porções de cocaína, 76 de maconha, 91 de crack, 12 frascos de lança-perfume, além de R$ 276 e dois celulares. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Central, onde os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.

De acordo com o secretário Municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, as ações da GCM refletem o compromisso com o município. “Por diversas vezes, mostramos que a realização de nosso patrulhamento traz grandes frutos. Em um mesmo dia, conseguimos localizar dois locais que estavam sendo utilizados para a venda de entorpecentes. Temos um compromisso firmado com a nossa população para trabalhar cada vez mais pela segurança da nossa cidade”, apontou o chefe da pasta.