GCM localiza 2,9 quilos de drogas em casa utilizada para distribuição

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, em uma ação integrada com as Guardas de Itaquaquecetuba e de Mogi das Cruzes, realizou na última quinta-feira (13/03) a operação voltada para o combate ao tráfico de drogas e demais crimes. Durante a ação, os agentes localizaram um imóvel utilizado para distribuição de entorpecentes no bairro Miguel Badra, onde foi apreendido um total de 2,9 quilos de entorpecentes.

O trabalho teve início com uma denúncia anônima, que indicava que uma casa na rua Tiago César Silva Cruz estava sendo utilizada para o preparo e embalagem de entorpecentes. A informação detalhou ainda que o local, de difícil acesso, ficava nos fundos de uma viela. Com base nesse alerta, as equipes da GCM, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), se dirigiram ao endereço.

Ao chegarem ao local, os agentes notaram a porta do imóvel semi-aberta e avistaram cápsulas de drogas visíveis. Dentro da residência, que estava cheia de lixo e entulhos, foram encontrados não apenas as substâncias ilícitas, mas também uma balança de precisão e dois celulares. Devido à dificuldade de acesso e à grande quantidade de entulho, foi solicitado o apoio do Canil da GCM, que, com o cão Raksha, ajudou a localizar mais drogas.

A equipe encontrou mil unidades de cocaína, 336 porções de maconha, 102 de crack, 600 de K9, 23 de K2 e oito de skunk (drogas derivadas da maconha), totalizando 2.069 porções. As substâncias foram lacradas e encaminhadas para a Delegacia de Polícia Central.

“Nosso compromisso é garantir a segurança da população e atuar com firmeza contra o crime. Essa operação mostrou a força do trabalho em equipe, unindo nossas guardas municipais para enfraquecer o tráfico e levar mais tranquilidade para os bairros. Seguiremos atentos e trabalhando cada vez mais para que Suzano e região sejam lugares mais seguros para todos”, afirmou o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino.