GCM localiza 373 porções de drogas na região do Jardim Colorado

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano localizou nesta semana 373 porções de drogas na região do Jardim Colorado. Os entorpecentes foram encontrados em duas ações distintas no Jardim Maitê e no Jardim Cacique. Ao todo, houve a apreensão de 242 pedras de crack, 64 invólucros de maconha e 58 papelotes de cocaína, totalizando 562,9 gramas, sem contar outros nove frascos de lança perfume. Um homem foi preso.

A ação no Jardim Maitê foi desencadeada após patrulhamento noturno da equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) pela estrada do Areião, na altura do número 2.366. Na oportunidade, os agentes suspeitaram do comportamento de dois rapazes na via, e um deles portava um estojo que chamou a atenção da equipe.

Ao ser abordado, o rapaz com o objeto confessou que estava realizando tráfico de drogas e foi conduzido à Delegacia Central de Polícia. Foram encontradas com ele 21 porções de maconha, 34 de crack e 42 de cocaína.

No Jardim Cacique, a localização das drogas ocorreu após ronda dos agentes do Comando Força Patrulha pelas proximidades da Escola Municipal Célia Pereira de Lima, quando foi observado um indivíduo correndo em direção a um matagal. Neste momento, a equipe se aproximou do local para averiguar a situação.

Ao chegarem à rua Rio Grande do Norte, altura do número 60, os guardas avistaram 208 unidades de crack, 43 de maconha e 16 de cocaína, além de nove frascos de lança perfume, mas o indivíduo não foi encontrado.