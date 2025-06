GCM localiza 540 porções de entorpecentes no Jardim Colorado e no Jardim Leblon

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou duas importantes ações de combate ao tráfico de drogas entre quarta-feira e sábado da última semana (18 e 20/06), resultando na apreensão de mais de 500 porções de entorpecentes.

As ocorrências foram registradas nos bairros Jardim Leblon e Jardim Colorado, e contaram com atuação das equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo). Ambas foram levadas para a Delegacia Central.

Na ocorrência mais recente, registrada no sábado, por volta das 18h50, uma equipe Romu realizava patrulhamento preventivo na rua Kame Yoshimoto, no Jardim Leblon, quando avistou três indivíduos em atitude suspeita. Dois deles fugiram ao perceberem a aproximação da viatura.

O terceiro, que manipulava uma sacola plástica, foi abordado e flagrado com 30 porções de crack, R$ 32,80 em dinheiro e um celular. Na sacola que ele carregava havia mais 35 porções de crack, 54 de cocaína e 28 de maconha, totalizando 147 porções. De acordo com a GCM, o suspeito admitiu estar comercializando as drogas. Ele recebeu voz de prisão e permaneceu preso

“Essa abordagem foi resultado da atenção constante que nossas equipes mantêm durante o patrulhamento. A atuação rápida e precisa da Romu impediu a circulação de substâncias ilegais nas ruas”, destacou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

Dois dias antes, outra ação, desta vez conduzida pela equipe da Romo, localizou uma sacola com grande quantidade de entorpecentes no Jardim Colorado, durante patrulhamento na avenida Germano Fiamini. A equipe percebeu uma sacola perto de uma árvore e, quando foi checar o conteúdo, os GCMs localizaram 229 porções de cocaína e 164 de maconha, totalizando 393 porções de entorpecentes. Os materiais foram encaminhados à Polícia Civil.

“As ações mostram o compromisso da corporação em agir de forma estratégica e eficiente. Mesmo quando não há flagrante, a persistência na investigação de locais suspeitos tem rendido bons resultados no combate ao tráfico”, completou Balbino.

A Guarda Civil Municipal de Suzano atende emergências e denúncias 24 horas por dia pelo telefone (11) 4746-3297. A colaboração da população é essencial para combater o crime e promover uma cidade mais segura.