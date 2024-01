GCM localiza 660 porções de entorpecentes e prende suspeito por tráfico

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e o Canil, grupamentos especializados da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, promoveram o encontro de entorpecentes na terça e quarta-feira na última semana (16 e 17/01) nos bairros Jardim Europa e no Jardim Nazareth. As ocorrências resultaram na localização de 660 unidades de drogas, totalizando 1.691 quilos de material. Um indivíduo foi preso.

O primeiro atendimento ocorreu por volta de 12h45, quando os agentes do Canil receberam informações sobre um indivíduo que estaria envolvido na venda de entorpecentes na rua Maria Amélia Bianchi do Nascimento, no Jardim Europa. Os guardas se dirigiram ao local, identificaram o suspeito e seguiram com a abordagem, porém, o homem tentou fugir e agrediu um dos GCMs. Uma equipe da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) promoveu apoio à ação e policiais militares que passavam pelo local também prestaram suporte à ocorrência.

Com ele e em um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, que estava próximo do suspeito, foram localizadas 119 porções, sendo 96 de cocaína e 23 de maconha, totalizando 148 gramas de entorpecentes. O indivíduo foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista para receber os cuidados necessários e, em seguida, conduzido ao 2º Distrito Policial do Boa Vista.

No dia seguinte, durante patrulhamento na rua General José Galetti, no Jardim Nazareth, por volta das 19h30, agentes da Romu avistaram um grupo de pessoas próximo à linha férrea que, ao perceber a presença da viatura, fugiu abandonando uma mochila. Ao verificar o conteúdo do volume foram encontrados 145 porções de cocaína, 154 de crack, cem de maconha, 23 frascos de lança-perfume, além de oito porções de haxixe, droga feita a partir da maconha, e 111 de k9, substância sintética que imita os efeitos da cannabis. O material, totalizando 1.543 quilos, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Central.

O secretário municipal de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, enfatizou que as atuações realizadas pelos agentes demonstram o comprometimento da GCM em combater a venda de entorpecentes. “Ressalto que a nossa Guarda Civil desempenha de maneira exemplar seu papel como força auxiliar de segurança, destacando a seriedade do trabalho realizado pelo Canil e pela Romu. Desta maneira, conseguimos contribuir para transformar Suzano em uma cidade cada vez mais segura”, finalizou o chefe da pasta.