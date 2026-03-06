Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

GCM localiza 79 porções de entorpecentes no Miguel Badra

Ocorrência foi atendida por meio da Força Patrulha após receber denúncia de tráfico na última quarta-feira

06 março 2026 - 16h16Por De Suzano

A Força Patrulha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano localizou, na manhã da última quarta-feira (04/03), 79 porções de entorpecentes em uma área de mata próxima à rua Benedito Salomé da Anunciação, no bairro Cidade Miguel Badra. A ação ocorreu após uma denúncia anônima, feita por volta das 9 horas.

Ao chegarem ao local, os agentes avistaram um indivíduo fugindo para dentro da mata antes de ser detido. Entretanto, após uma inspeção no terreno, foi possível encontrar uma pequena bolsa contendo 72 porções de maconha e sete de cocaína, além de um celular, R$ 16 e um caderno com anotações. O material foi encaminhado para o 2° Distrito Policial do Boa Vista.

“O trabalho da GCM é fortalecido pela colaboração e confiança da população. Toda informação é valiosa na luta contra o tráfico e em defesa da segurança nas ruas de Suzano”, declarou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

A Prefeitura de Suzano reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297.