GCM localiza carreta roubada com carga de mais de R$ 1 milhão dentro de galpão na Vila Amorim

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano localizou, na manhã deste sábado, uma carreta roubada que transportava uma carga de produtos de e-commerce avaliada em mais de R$ 1 milhão. O veículo estava dentro de um galpão na Vila Amorim, que, segundo as primeiras informações, funcionava para desmanche. No momento da ação não havia ninguém no local.

O caso ocorreu por volta das 11 horas, após a corporação receber denúncia de que uma carreta vinda de Jundiaí, com destino a Curitiba, havia sido roubada no trecho de Juquitiba da rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na Região Metropolitana de São Paulo - inclusive com retenção de vítima -, e estava a caminho de Suzano pela rodovia Índio Tibiriçá (SP-31). Agentes da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) começaram, então, a fazer buscas por locais por onde poderia passar.

Com auxílio de munícipes que forneceram imagens do possível trajeto, a GCM descobriu que uma carreta com as mesmas características descritas estava circulando pela Vila Amorim e foi estacionada dentro de um galpão na rua Amélia Guerra. Diante disso, os agentes da Romo foram até o endereço e constataram a presença do veículo. A equipe solicitou reforço da Força Patrulha e do Canil, mas nenhum suspeito foi localizado.

Ainda assim, a carga toda estava lá. Eram produtos diversos, como vestuários e eletrodomésticos, que haviam sido comprados por meio on-line e seriam entregues aos consumidores. A fim de que as providências necessárias fossem tomadas e a empresa responsável comunicada, a GCM acionou a Polícia Civil, que requisitou perícia para o local, onde também foram encontrados motores, peças e até uma empilhadeira, levando a crer que o galpão poderia ser utilizado para desmanche de veículos. O caso foi apresentado na Delegacia Central para registro do boletim de ocorrência.

"Tão logo recebemos a denúncia de que a carreta estava a caminho de Suzano, nossos agentes saíram em busca de informações. A partir da nossa rápida atuação e do apoio de munícipes com imagens de câmeras de monitoramento particular, obtivemos êxito em localizar a carreta e os produtos que eram transportados. Ou seja, conseguimos contribuir de maneira significativa. Agora caberá às autoridades policiais proceder com a restituição dos bens e apurar se o galpão que descobrimos era, de fato, utilizado para a prática de desmanche", destacou o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino.