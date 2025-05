GCM localiza entorpecentes e dinheiro escondidos em ponto de ônibus no Jardim Alterópolis

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), realizou na última terça-feira (27/05) a apreensão de uma sacola contendo entorpecentes e dinheiro. A ação ocorreu por volta das 15h50, na rua Takashi Kobata, no bairro Jardim Alterópolis.

A equipe recebeu informações de que pontos de tráfico estariam em atividade nas imediações de um ponto de ônibus e de uma adega. Ao chegar ao local, os agentes não encontraram suspeitos, mas, durante a varredura no ambiente, localizaram uma sacola escondida atrás do ponto de ônibus, contendo entorpecentes prontos para a venda.

Foram apreendidas 96 porções de cocaína, 70 de maconha, 88 de crack, três frascos de lança-perfume e R$ 192. Todo o material foi encaminhado ao 2º Distrito Policial do Boa Vista, onde ficou apreendido.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a seriedade e o comprometimento da GCM. “Mais uma vez nossas equipes atuam com firmeza e responsabilidade, retirando drogas de circulação e combatendo o tráfico com base em informações da população. É esse o trabalho que reforça a confiança na segurança pública”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi também elogiou o trabalho do GPA. “Temos orgulho do trabalho que vem sendo desenvolvido pela nossa GCM. Seguimos investindo em estrutura e valorização da tropa, dando continuidade ao legado do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi. O resultado disso está nas ruas, com mais segurança para nossa gente”, declarou.

A GCM de Suzano está disponível 24 horas por dia para emergências e denúncias pelo telefone (11) 4746-3297. A colaboração da população é fundamental para combater o crime e proteger a cidade.