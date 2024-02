GCM localiza entorpecentes em ações de patrulhamento

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apresentou à Polícia Civil seis ocorrências de localização de entorpecentes em diferentes bairros do município que, somadas, totalizaram 2.082 porções de drogas recolhidas. As ações foram executadas pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e pelo Canil. Dois suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Central.

Em um dos casos, na noite do último domingo (11/02), agentes da Romu avistaram um suspeito fugir ao adentrar uma área de mata e abandonar uma sacola na rua Sete de Setembro, no bairro Jardim Monte Cristo, pouco depois das 19 horas. Após uma busca na área, o volume foi localizado com 300 unidades de cocaína, 351 de crack, 283 de maconha e 15 frascos de lança-perfume, totalizando 2,1 quilos de entorpecentes.

No dia seguinte (12/01), às 14h20, durante o patrulhamento na rua 7, no Jardim Brasil, os agentes do Canil se depararam com um indivíduo carregando um pacote que, ao avistar a GCM, fugiu para uma residência abandonada. Após ser localizado, ele teria confessado estar envolvido na venda de entorpecentes. Durante a abordagem foram encontrados um rádio comunicador, um chip telefônico, 37 porções de maconha e 19 pedras de crack. Tanto o caso de domingo quanto o de segunda-feira foram encaminhados à DP Central.

Demais casos

No começo do mês, no dia 2 (sexta-feira), durante patrulhamento pela avenida Manoel Virgínio de Jesus, no Jardim Varan, perto das 14 horas, o Canil avistou um indivíduo em um terreno baldio, que fugiu ao notar a presença da viatura e dispensou uma bolsa. Após uma busca com a assistência do cão Raksha, o volume contendo entorpecentes foi localizado. Foram recolhidas 137 porções de maconha, 221 de cocaína e 151 de crack.O material foi encaminhado ao 2° Distrito Policial do Boa Vista.

Pelo Jardim Cacique, quatro dias depois (06/02), em patrulhamento pela rua Rio Grande do Norte, às 20 horas, a Romu localizou uma mochila contendo entorpecentes após um suspeito ter jogado o conteúdo em um terreno. Foram encontrados um aparelho telefônico, dois chips de celular, 109 unidades de crack, 50 de cocaína, seis porções de maconha, cinco unidades de haxixe, droga similar à maconha, e nove frascos de lança-perfume, além de R$ 700 em dinheiro. Desta vez, o material foi encaminhado à DP Central.

Já na quarta-feira da última semana (07/02), a equipe do Canil localizou uma mochila com drogas em uma área de mata também nas proximidades da avenida Manoel Virgínio de Jesus, desta vez no Jardim Alterópolis, próximo das 15 horas. No local, dois suspeitos fugiram ao perceber a aproximação dos agentes, porém deixaram o conteúdo com entorpecentes para trás. Na ação foram recolhidos 126 porções de maconha, 88 de cocaína e 77 de crack. As drogas foram levadas ao 2° DP do Boa Vista.

Por fim, na sexta-feira (09/02), às 14 horas, novamente no bairro Jardim Monte Cristo, agentes do Canil avistaram dois homens em atitude suspeita. Um deles tropeçou e caiu ao tentar fugir e, com ele, foram localizadas 25 unidades de maconha, 49 de cocaína, 24 de crack e R$ 131. Ele foi conduzido ao Pronto-Socorro Municipal e depois à DP Central.

O Secretário Municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, frisou que as ações da GCM têm sido eficazes para retirar os entorpecentes das ruas. “As equipes têm demonstrado competência ao efetuar um patrulhamento eficiente, resultando em diversas importantes localizações de drogas. Seguimos realizando patrulhamentos como estes em todas as partes do município”, finalizou o chefe da pasta.