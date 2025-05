GCM localiza entorpecentes sob ponte no Parque Maria Helena

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano localizou na manhã da última quarta-feira (28/05) uma sacola contendo entorpecentes no bairro Parque Maria Helena. A ação ocorreu pouco antes das 11 horas durante ronda da Força Patrulha.

A equipe foi abordada por um cidadão, que relatou ter visto um casal em atitude suspeita sob uma ponte de pedestres, possivelmente comercializando drogas. Diante das informações, os agentes se dirigiram até a área indicada, mas o casal já não estava no local.

Durante varredura no espaço, os guardas localizaram uma sacola plástica escondida. No interior do invólucro foram encontradas 66 porções de cocaína e 34 de maconha, totalizando cem unidades de drogas prontas para comercialização. Todo o material foi encaminhado ao 2º Distrito Policial do Boa Vista, onde ficou apreendido conforme os trâmites legais.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, reforçou o compromisso da corporação com a repressão ao tráfico. “A seriedade da GCM em agir com base nas denúncias da população tem garantido importantes apreensões. Estamos comprometidos com a retirada de entorpecentes das ruas e com a proteção dos nossos bairros”, afirmou.

A GCM de Suzano está à disposição da população 24 horas por dia, pelo telefone (11) 4746-3297.