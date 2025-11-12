GCM localiza mais de mil porções de drogas em menos de uma semana

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu, entre os dias 6 e 11 de novembro, 1.014 porções de entorpecentes entre maconha, cocaína, crack, K9 e lança-perfume, além de R$ 1.107 durante três atendimentos distintos conduzidas pela Força Patrulha e pela Patrulha Maria da Penha. As ações ocorreram nos bairros Cidade Miguel Badra e Jardim Colorado e resultaram na detenção de dois suspeitos por tráfico de drogas.

As apreensões aconteceram em situações distintas de patrulhamento preventivo. Na primeira, realizada no dia 6 (quinta-feira), a Força Patrulha localizou 224 porções de drogas escondidas próximo a uma adega. Já nos dias 10 e 11 (segunda e terça-feira), outras duas ações — uma da Patrulha Maria da Penha e outra da Força Patrulha — resultaram na localização de mais 790 porções de entorpecentes, além de uma quantia em dinheiro.

A primeira ocorrência foi por volta do meio-dia. Durante patrulhamento nas proximidades da rua do Progresso, a equipe da Força Patrulha notou que alguns indivíduos correram para dentro de uma adega ao perceber a aproximação da viatura. Um dos suspeitos dispensou um celular e afirmou não ser o proprietário do aparelho, alegando desconhecer a senha de desbloqueio.

Durante uma varredura no local, os agentes encontraram uma sacola plástica escondida entre os paralelepípedos, contendo 42 porções de maconha, 33 de K9, 82 de crack, 58 de cocaína e nove de lança-perfume, totalizando 224 unidades de drogas e R$ 120. O homem em posse do celular foi conduzido ao 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista para averiguação.

A segunda ação foi registrada pouco depois das 10 horas quando a equipe da Patrulha Maria da Penha realizava patrulhamento no Jardim Colorado. Durante o percurso pela rua Germano Fiamini, os agentes avistaram um indivíduo que fugiu ao notar a viatura, dispensando uma sacola preta durante a fuga. No interior do material abandonado foram encontradas 84 porções de maconha, 74 de crack e 99 de cocaína, totalizando 257 unidades, além de R$ 327. Todo o material foi encaminhado à DP Central, onde foi apreendido pela autoridade policial.

Já na terça-feira, a Força Patrulha voltou a atuar no Jardim Colorado. Por volta das 14h30, a equipe trafegava pela rua Cacique quando se deparou com dois suspeitos — um em uma motocicleta e outro a pé. Ao perceberem a presença da viatura, ambos tentaram fugir. O indivíduo que estava a pé jogou uma mochila preta durante a fuga e foi contido enquanto tentava entrar em uma residência na rua Bernardo José Pereira Sobrinho. Dentro da mochila, os agentes localizaram 125 porções de maconha, 303 de cocaína e 105 de crack, somando 533 unidades de drogas e R$ 660. O suspeito foi detido e encaminhado à DP Central, onde a prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes foi confirmada pela autoridade de plantão.

“O trabalho integrado das nossas equipes demonstra o empenho permanente em garantir a segurança da população. As apreensões recentes são resultado da presença constante da GCM nos bairros e do comprometimento dos agentes com o combate ao tráfico de drogas”, afirmou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

A GCM reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 153 e (11) 4746-3297.