GCM localiza mais de um quilo de drogas no Jardim Monte Cristo

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio do Canil, localizou 1,1 quilo de entorpecentes no Jardim Monte Cristo, no último dia 13 (quarta-feira), durante patrulhamento. As drogas foram encontradas às 9h20 quando os agentes se depararam com um indivíduo pela rua Sete de Setembro que, ao avistar a viatura, descartou uma sacola na vegetação e fugiu. Dentro do pacote havia 298 porções de maconha, 202 de cocaína e 152 de crack, totalizando 1,1 quilo de entorpecentes. O material foi encaminhado para a Delegacia Central de Polícia.