GCM localiza quase dez quilos de entorpecentes e prende procurado por tráfico e roubo

A Guarda Civil Municipal de Suzano realizou dois atendimentos que resultaram na localização de quase dez quilos de drogas e na captura de um indivíduo procurado por tráfico e roubo. Os casos aconteceram na sexta-feira e sábado da última semana (11 e 12/04) nos bairros Jardim Colorado e Jardim Margareth e tiveram a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e o Canil no comando das ações.

A ação mais recente ocorreu durante a noite do último sábado, quando moradores do Jardim Margareth enviaram uma denúncia sobre um espaço que era utilizado para abastecimento de entorpecentes. A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) foi destacada para o local e promoveu patrulhamento pela rua do Campo com o objetivo de localizar os suspeitos e o lugar utilizado. Porém, quando a viatura se aproximou, os indivíduos fugiram a pé para uma área de mata, abandonando um volume com 137 frascos de lança-perfume, 862 porções de maconha, 2.430 de cocaína, 681 de crack e seis comprimidos de ecstasy. O material totalizou 9,69 quilos de entorpecentes, com valor estimado em R$ 67 mil.

“Essa apreensão representa um duro golpe no tráfico de drogas local. A colaboração da comunidade foi essencial para essa ação, demonstrando a importância da confiança na GCM”, afirmou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

Já na tarde do domingo (11/04), por volta das 14h45, a equipe do Canil promovia patrulhamento pelo Jardim Colorado quando, pela rua Claudemar Otávio Oliveira, abordou um indivíduo em atitude suspeita. Após abordagem, o homem se identificou e, durante a checagem de seus documentos, foi constatado que ele era procurado pelos crimes de roubo e tráfico de entorpecentes. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Central, onde permaneceu preso.

“Essas ações mostram que o trabalho de inteligência e a presença nas ruas estão dando resultados. As duas ocorrências refletem a atuação efetiva da GCM no combate ao tráfico e no cumprimento de mandados judiciais. O patrulhamento constante, aliado ao uso de informações fornecidas pela população, têm sido fundamental para garantir mais segurança nos bairros da cidade”, concluiu o chefe da pasta.