GCM localiza três motocicletas após denúncia e patrulhamento

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atuaram em três ocorrências que resultaram na recuperação de três motocicletas em dias distintos. As intervenções foram conduzidas pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) e pela Patrulha Maria da Penha.

No caso mais recente, na última terça-feira (16/01), um morador efetuou uma denúncia na base da GCM do Jardim Casa Branca alertando sobre dois homens envolvidos no roubo de uma motocicleta que transportava uma passageira. O comunicado informava que a dupla, a bordo de uma Honda Twister, de cor preta, teria rendido o motociclista, que trabalha com transporte de aplicativo, e a passageira que ele transportava, com objetivo de levar o veículo, uma Honda CG, prata. Porém, durante a fuga com as duas motos, um dos suspeitos colidiu com um automóvel Ford Fiesta, prata, caindo e sendo detido pela população na rua Antônio José, também no Jardim Casa Branca.

A equipe da Patrulha Maria da Penha foi acionada e se dirigiu ao endereço, encontrando o suspeito, menor de idade, com escoriações nos braços e pernas em razão da queda. O indivíduo foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista, onde recebeu tratamento médico e depois foi encaminhado à Delegacia de Polícia Central. Os pertences da passageira e a Twister, que possuía queixa de roubo, foram apresentados à Polícia Civil. O segundo suspeito conseguiu fugir.

Demais ocorrências

Um dia antes, na segunda-feira (15/01), por volta das 22h15, os agentes da Romu conduziam patrulhamento preventivo na rua Tadeu Marcelo da Silva, no Parque Buenos Aires, e se depararem com algumas motocicletas estacionadas, porém, um indivíduo próximo a uma Yamaha Crypton, preta, se afastou ao perceber a presença da viatura. Após abordagem, foi constatado que o número do chassi estava suprimido e a numeração do motor não correspondia à placa. Realizada pesquisa, os agentes receberam a informação de que o veículo fora furtado em janeiro de 2023, em São Paulo. O suspeito, ao ser questionado, afirmou que o adquiriu em uma agência de veículos. O documento de licenciamento apresentava numeração divergente ao da Crypton. Ele foi conduzido à DP Central por receptação.

Por fim, no dia 4 de janeiro, por volta das 20 horas, a equipe da Romo estava em patrulhamento pela estrada dos Fernandes, no bairro Jardim Casa Branca, quando se deparou com um motociclista conduzindo um veículo com uma placa de identificação artesanal. Após a abordagem, verificou-se que a numeração do emplacamento não correspondia ao da motocicleta, além da supressão do número de chassi. Ainda durante consulta, foi constatado que o condutor era procurado pela Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia. Este caso também foi apresentado à DP Central

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, ressaltou a relevância do patrulhamento na resolução de diversos casos e também na recuperação de veículos. "A atenção dos agentes durante o patrulhamento vai além de uma simples rotina, tendo como propósito colaborar com as forças policiais na localização de veículos e na manutenção da tranquilidade da população. Os três casos ressaltam a importância destas ações", salientou o chefe da pasta.