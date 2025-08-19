Envie seu vídeo(11) 4745-6900
19/08/2025
Polícia

GCM localiza três quilos de entorpecentes em terreno no Jardim Casa Branca

Apreensão ocorreu após denúncia de moradores; drogas estavam escondidas em área de mata e foram levadas à Delegacia Central

19 agosto 2025 - 16h27Por da Reportagem Local
GCM localiza três quilos de entorpecentes em terreno no Jardim Casa Branca - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Patrulha Maria da Penha, apreendeu três quilos de drogas na manhã da última sexta-feira (15/08), em um terreno localizado no Jardim Casa Branca. A ação teve início após moradores denunciarem que dois homens haviam pulado o muro e entrado na área.

Ao acessar o terreno por uma residência vizinha, a equipe realizou buscas no lugar. Embora os suspeitos não tenham sido encontrados, os agentes localizaram diversas sacolas com entorpecentes já embalados para venda, além de um caderno com anotações.

Foram apreendidas 313 porções de maconha (2,239 kg), 341 de cocaína (345,8 g), 51 de haxixe (67,8 g), 22 de crack (16,9 g) e oito frascos de lança-perfume (338,4 g), totalizando três quilos de drogas. O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Central, onde a autoridade policial determinou sua apreensão.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da participação da comunidade. “A denúncia dos moradores foi essencial para que a GCM pudesse chegar até o local. Esse apoio da população fortalece as ações de combate ao crime e contribui diretamente para a segurança de todos”, afirmou.

Ele também ressaltou o empenho da corporação. “Nossas equipes estão constantemente atentas e preparadas para agir. Essa apreensão mostra a eficiência do trabalho integrado e a dedicação da GCM em proteger os cidadãos e manter a ordem pública”, completou.

