GCM localiza veículos furtados e apreende motos irregulares

Em uma série de ações realizadas entre os dias 30 de abril e 3 de maio, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano obteve importantes resultados no combate à criminalidade e nas ações de fiscalização de trânsito, com destaque para a recuperação de veículos furtados e apreensão de motocicleta com chassi adulterado. Os atendimentos ocorreram nos bairros Vila Amorim, Cidade Miguel Badra, Jardim Alterópolis e no Rio Abaixo.

Durante patrulhamento preventivo na quarta-feira da última semana (30/04), logo após as 15 horas, pela travessa Srg. Andarilho Severo Duarte, na Vila Amorim, uma equipe da Ronda Escolar foi acionada por uma vítima após o furto de seu veículo, um Fiat Argo, de cor preta. Com o auxílio do sistema de rastreamento da seguradora, a equipe localizou o automóvel em uma área próxima, com o apoio das equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Força Patrulha. O carro foi restituído no local, com o devido suporte até a chegada do guincho.

Ainda no contexto de patrulhamento, no feriado de Dia do Trabalho, em 1º de maio (quinta-feira), às 14 horas, o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) realizou abordagem a dois indivíduos que transitavam em uma motocicleta Sundown Max, azul, sem capacetes pela estrada do Furuyama, no Rio Abaixo. Apesar de não constar nenhuma pendência criminal, foram detectadas diversas infrações administrativas: o condutor não possuía habilitação, o veículo estava com licenciamento vencido e sem os retrovisores. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio municipal. A dupla foi orientada e liberada.

No mesmo dia, pouco depois das 23h30, agentes da Romu localizaram uma motocicleta Honda 160 Fan, vermelha, abandonada na rua Dez, no bairro Cidade Miguel Badra. A ação foi motivada por informações recebidas de uma empresa de rastreamento, que indicava que a ignição do veículo havia sido desligada recentemente. A equipe localizou o proprietário, que confirmou o furto ocorrido horas antes em seu condomínio. A motocicleta foi devolvida ao dono após a verificação dos dados cadastrais.

Já no sábado (03/05), pelo Jardim Alterópolis, uma ação mais complexa foi registrada na rua Teruo Nishikawa, envolvendo direção perigosa e resistência à abordagem. Uma equipe da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) se deparou com um menor conduzindo uma motocicleta Shineray, preta, sem placa, realizando manobras arriscadas. Apesar dos sinais sonoros e luminosos dos agentes, o condutor tentou fugir, chegando a agredir os guardas com chutes e empurrões durante o acompanhamento. A ação durou cerca de dez minutos e terminou na rua José Rodrigues Junior, onde o menor foi apreendido após tentativa de fuga a pé. O veículo estava com o chassi raspado, impedindo a identificação.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, as ocorrências refletem o compromisso da GCM com a proteção da comunidade. “Temos atuado com foco em ações preventivas e respostas rápidas, garantindo a segurança da população e a integridade do patrimônio público e privado”, afirmou.

O secretário também destacou a importância da integração entre os diversos grupamentos. “A atuação conjunta entre a Romu, Força Patrulha, Ronda Escolar e GPA mostra como a nossa estrutura está preparada para atender a diferentes demandas da cidade, com agilidade e eficácia”, concluiu Balbino.

