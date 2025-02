GCM prende dois acusados de tráfico no Nova América e no Jardim Europa

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio do Canil e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), prendeu dois indivíduos que foram flagrados portando certa quantidade de entorpecentes nas últimas terça e quinta-feira (04 e 06/02) nos bairros Residencial Nova América e Jardim Europa, respectivamente.

No primeiro atendimento, promovido pelo Canil, os agentes trafegavam pela rua Florentino Nascimento quando perceberam um indivíduo em atitude suspeita e com um volume na sacola que carregava. Abordado na sequência, o acusado teve o pacote vistoriado, onde foram encontrados 94 unidades de cocaína, 36 de maconha e 66 de crack, três frascos de lança-perfume e mais duas drogas sintéticas. O suspeito de comercializar as drogas foi preso e levado ao 1º Distrito Policial de Palmeiras.

Dois dias depois, uma equipe da Romu trafegava pela rua Maria Amélia Bianchi do Nascimento quando notou um homem com um volume incomum na região da cintura. Questionado pelos agentes, o suspeito teria confirmado que estava comercializando entorpecentes. Com ele foram encontradas 25 porções de cocaína e 35 de maconha, além de R$ 65. O caso foi levado para o 2º Distrito Policial do Boa Vista.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco de Assis Balbino, reforçou que a presença dos agentes nas ruas é fundamental para inibir o comércio de drogas. “Promover os patrulhamentos mostra que estamos engajados em impedir que crimes possam ser cometidos em nossa cidade. Foi graças ao trabalho realizado nos bairros que conseguimos deter esses dois indivíduos e tirar essa quantidade de entorpecentes das ruas”, apontou o chefe da pasta.