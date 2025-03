GCM prende dois indivíduos por tráfico e localiza 731 porções de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano localizou, por meio do Canil e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), na quarta e na sexta-feira da última semana (12 e 14/03), 731 porções de entorpecentes e R$ 559 em ocorrências nos bairros Parque Residencial Casa Branca e Jardim Europa. Além das drogas, os agentes prenderam em flagrante dois indivíduos, que deverão responder pelo crime de tráfico. Ambos os casos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Central.

O primeiro caso ocorreu na rua Maria Amélia Bianchi, no Jardim Europa, quando agentes da Romu notaram um indivíduo apresentar nervosismo durante patrulhamento pelo bairro, pouco antes das 18 horas. Abordado, o homem informou ser colombiano e teria confessado que já havia sido preso por tráfico. Com ele foi encontrada uma pequena quantidade de drogas, porém, próximo dali, estava o restante dos entorpecentes, totalizando 24 porções de cocaína, 144 de maconha e 46 de crack, além de R$ 113,55 e um caderno de anotações.

Dois dias depois, às 15 horas, pela rua Zulmira Gara Mathias, no Parque Residencial Casa Branca, outro indivíduo mostrou desconforto ao notar a viatura do Canil e jogou um estojo no chão. O volume foi recuperado e o suspeito teria dito que também tinha passagem por tráfico e que mais drogas poderiam ser encontradas em uma casa da rua. Os agentes foram autorizados a entrar e localizaram o restante dos entorpecentes. Toda ação resultou na descoberta de 409 porções de cocaína e 108 de maconha, além de R$ 455,50 e um celular.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, os atendimentos promovidos pelos dois grupamentos mostram o compromisso de Suzano com o bem-estar das pessoas. “Promovemos um trabalho que não para, e não vai parar. Nossa missão é deixar a cidade cada vez mais segura para os suzanenses e isso inclui a retirada de drogas das ruas. Parabenizo os agentes pelos atendimentos de qualidade que vêm prestando à população”, destacou o chefe da pasta.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano está disponível para atendimentos pelos telefones 153 e (11) 4746-3297. Além disso, a corporação conta com bases espalhadas pela cidade: Base Operacional GCM José Inácio, no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590); Base Operacional do Jardim Boa Vista, (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc); base central, na Vila Figueira (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599); unidade instalada no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador (rua Senador Roberto Simonsen, 90); e a Base de Segurança Integrada (BSI), situada na Praça João Pessoa, no Centro.