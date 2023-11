GCM prende dois por furto de fios de cobre e roubo de celular em Poá

As ações aconteceram no Centro de Poá e foram coibidas pela ação dos guardas municipais durante ronda pela cidade. A rápida atuação da GCM de Poá interrompeu duas atuações criminosas no Centro da cidade. Uma equipe que realizava patrulhamento de rotina pela malha central da cidade flagrou e prendeu hoje um indivíduo que havia furtado vários metros de fio de cobre em quiosques na região central da cidade. Na mochila do suspeito, mais fios, tomadas e alicate de corte foram encontrados. Ele foi encaminhado para o Distrito Policial de Poá, onde permanece à disposição da Justiça.

A GCM também foi acionada para atender vítimas de roubo no Centro de Poá.

O indivíduo foi localizado e preso - o celular, que havia sido subtraído, já foi devolvido à vítima, que reconheceu o autor do crime. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, onde permanece à disposição da Justiça.

“Seguimos realizando o nosso trabalho, que é proteger o cidadão, garantir a segurança da nossa cidade e a ordem pública, em apoio às ações da Polícia Militar e Civil”, afirmou o secretário de Segurança Pública de Poá, Marcos Xavier.