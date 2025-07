GCM prende dois por tráfico em operações distintas em Palmeiras

Duas operações distintas da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, realizadas na última segunda-feira (14/07), na região sul da cidade, culminaram na prisão de dois homens envolvidos com o tráfico de drogas.

As ações foram conduzidas em conjunto com equipes da Polícia Civil do 1º Distrito Policial de Palmeiras, com participação da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), do Canil, do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e da Força Patrulha.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 12h15, na rua das Palmas, no Parque Palmeiras, quando a equipe da Romo realizava patrulhamento tático com apoio de outras unidades. Ao se aproximarem da área pertencente à MRS Logística, os agentes avistaram um indivíduo em atitude suspeita, que tentou fugir ao notar a presença das viaturas, carregando uma sacola.

Durante a fuga, o suspeito entrou em uma residência localizada na região e populares informaram que ele havia pulado o muro de uma casa. Os agentes realizaram uma varredura no local e localizaram o suspeito. A sacola que ele carregava foi encontrada posteriormente e continha grande quantidade de substâncias entorpecentes.

Foram apreendidas 30 porções de crack (totalizando 31,05 gramas), 58 de cocaína (60,28 gramas), 60 de maconha (98,61 gramas), além de R$ 217. O caso foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Palmeiras. Essa ação teve apoio da do Canil, do GPA e da Força Patrulha.

Cerca de duas horas após essa ocorrência, às 14h20, a equipe do Canil, com apoio do cão Dragon, realizava uma segunda operação conjunta com os investigadores do 1º DP nas proximidades da rua Mussi Jorge Antônio, no Jardim Belém.

Durante o patrulhamento, os agentes avistaram um homem em um terreno baldio, carregando uma bolsa, que fugiu ao perceber a aproximação da equipe. Enquanto os policiais civis adentraram ao local, a equipe do Canil posicionou-se em ponto estratégico, mantendo o suspeito sob observação e repassando as coordenadas em tempo real.

Com a atuação ordenada, os policiais conseguiram interceptar o indivíduo, que confessou ter escondido a bolsa. O objeto foi localizado e, em seu interior, estavam as substâncias ilícitas.

Dentro da bolsa, foram encontradas 94 porções de maconha, 54 de cocaína, 110 de crack, seis frascos de lança-perfume e dois comprimidos de entorpecentes sintéticos, totalizando 173,54 gramas. Além das drogas, os policiais apreenderam R$ 245.

Após verificação em sistema de dados, constatou-se que o suspeito possuía mandado de prisão em aberto pelo artigo 33 da Lei de Drogas. A equipe deu voz de prisão e conduziu o indivíduo ao 1º DP de Palmeiras, onde o delegado ratificou a prisão.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, destacou o comprometimento das forças de segurança. “Essas duas ações bem-sucedidas demonstram o preparo e a atuação estratégica das nossas equipes. A união entre GCM e Polícia Civil tem sido essencial para garantir mais segurança à população e tirar de circulação pessoas que insistem em viver à margem da lei”, afirmou o chefe da pasta.