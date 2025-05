GCM prende duas pessoas por tráfico no Jardim Alterópolis e no Jardim Dona Benta

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano efetuou duas importantes prisões por tráfico de entorpecentes na última semana. As ocorrências, registradas na sexta-feira e no sábado da última semana (09 e 10/05) resultaram na apreensão de mais de 450 porções de drogas, além de R$ 517, celulares e anotações do tráfico. As ações fazem parte do trabalho preventivo e ostensivo desenvolvido pela corporação para o combate ao crime nos bairros da cidade.

Na mais recente ocorrência, registrada no período da manhã, às 10 horas, uma mulher foi detida em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Dona Benta por agentes da Força Patrulha. A equipe patrulhava a estrada Takashi Kobata, nas proximidades de um supermercado, quando foi abordada por um munícipe, que denunciou movimentações suspeitas em uma casa abandonada.

Com apoio da Patrulha Maria da Penha, a mulher foi abordada e revistada por agentes femininas. Junto a seus pertences foram encontrados 81 porções de cocaína, 52 de crack e 31 de maconha, além de R$ 189,90, dois celulares e anotações do tráfico. Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Central, onde a mulher permaneceu à disposição da Justiça.

“A atuação integrada das nossas equipes e o apoio da população tem sido fundamental para impedir o tráfico em Suzano”, afirmou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino. “Essas prisões demonstram o compromisso da GCM com a segurança dos bairros e a resposta rápida às denúncias”, completou.

Um dia antes, outra prisão por tráfico foi realizada no bairro Jardim Alterópolis, na rua Manoel Rodrigues de Almeida. Por volta das 11 horas, um homem tentou fugir ao perceber a aproximação de viaturas da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) e jogou uma sacola em uma área de mata. Ele foi detido dentro de um estabelecimento comercial próximo.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com o suspeito uma porção de droga, R$ 327,10 e anotações referentes à comercialização de entorpecentes. Na sacola havia 86 porções de cocaína, 141 de maconha e 60 de crack. O homem e os materiais foram levados ao 2º Distrito Policial do Boa Vista e, após perícia no Instituto de Criminalística de Mogi das Cruzes, a prisão foi ratificada pela Polícia Civil. A ocorrência teve apoio de agentes do Canil.

“O trabalho da GCM vai muito além da ronda. Atuamos com inteligência, diálogo com a comunidade e cooperação com outros órgãos de segurança. Nosso foco é garantir tranquilidade à população”, finalizou Balbino.

A corporação orienta a população a continuar colaborando com informações, que podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 153 e (11) 4746-3297.