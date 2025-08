GCM prende dupla e recupera motos roubadas em ações distintas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano deteve dois indivíduos e recuperou uma motocicleta em diferentes ocorrências registradas na região norte da cidade. Em um dos casos, ocorrido na sexta-feira (01/08), dois suspeitos foram detidos após acompanhamento. Eles foram identificados como autores do roubo de uma motocicleta pelas vítimas. Em outro, uma moto foi localizada no sábado (02/08) graças ao sinal de rastreamento e devolvida ao proprietário.

A primeira ocorrência teve início no período da manhã quando uma equipe da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) patrulhava a região do bairro Cidade Miguel Badra. Por volta das 10 horas, os agentes se depararam com dois homens em uma motocicleta vermelha que demonstravam comportamento suspeito, constantemente olhando para trás ao perceberem a presença das viaturas. Na tentativa de abordagem, o piloto acelerou e tentou fugir pela avenida Edmilson Rodrigues Marcelino, mas foi alcançado e interceptado junto com o garupa.

Durante a abordagem, os guardas civis constataram que os indivíduos estavam em posse de uma motocicleta Honda CG 125, que não possuía pendências. No entanto, uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local informou que os abordados coincidiam com as características dos autores de um roubo cometido horas antes, na rua Major Pinheiro Fróes (SP-66), onde uma moto PCX 150, branca, havia sido levada mediante ameaça com arma de fogo.

Com apoio de outra equipe da GCM, os agentes seguiram até a rua Belarmino Lucas Fernandes, onde localizaram a moto roubada, já abandonada. As vítimas do roubo estavam no local e reconheceram os suspeitos detidos pela GCM. Diante dos fatos, todos foram conduzidos ao 2º Distrito do Boa Vista, onde o caso foi registrado e as medidas cabíveis foram adotadas pela autoridade policial.

Já na tarde do dia seguinte, por volta das 14h30, a GCM recebeu denúncia de um munícipe que procurou atendimento na base do Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, informando que havia sido vítima de roubo na rodovia Ayrton Senna (SP-70). Ele relatou que sua motocicleta, uma BMW G310 GS, preta, havia sido levada por dois homens armados e que o sinal do rastreador apontava a localização do veículo em uma área de mata próxima à avenida Edmilson Rodrigues Marcelino.

Uma equipe se deslocou até o ponto indicado e obteve sucesso na localização da motocicleta. Após verificação dos documentos e conferência do chassi, a moto foi restituída ao proprietário, que foi orientado a comunicar a recuperação à Polícia Militar para retirada do registro de roubo no sistema 190.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a efetividade das ações da GCM e o trabalho conjunto com outros órgãos de segurança. “As duas ocorrências demonstram a importância do patrulhamento preventivo e do trabalho integrado entre as forças policiais. No primeiro caso, conseguimos prender os suspeitos graças à agilidade dos nossos agentes e à troca de informações com a PM. Já no segundo, a tecnologia foi uma grande aliada, permitindo que a GCM localizasse rapidamente uma moto de alto valor. A população pode confiar que nossas equipes estão preparadas e comprometidas em garantir a segurança da cidade”, afirmou.

A Secretaria de Segurança Cidadã reforça que a população pode colaborar com o trabalho da GCM por meio de denúncias e informações sobre atividades suspeitas. Para isso, basta acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia. O sigilo do denunciante é garantido.