GCM prende em flagrante suspeitos de praticar 'arrastão' em loja do centro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu em flagrante dois indivíduos na tarde desta sexta-feira (26/01) suspeitos de roubarem uma loja de departamentos no centro da cidade. A rápida ação foi possível graças ao patrulhamento preventivo dos agentes no quadrilátero central. Agora, os detidos, sendo um homem de 19 anos e outro de 18, foram conduzidos à Delegacia de Polícia (DP) Central, ficando à disposição da Justiça.

A ação, segundo o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, é fruto de um intenso patrulhamento realizado ao longo da semana. “Desde o momento em que soubemos do crime, intensificamos as buscas na identificação dos indivíduos. Hoje, felizmente, conseguimos capturar dois deles em flagrante, dentro da própria loja”, detalhou.

De acordo com a GCM, nas imagens do crime, um “arrastão” ocorreu dentro do estabelecimento comercial, com quatro indivíduos subtraindo itens diversos e se evadindo do local. Diante dos fatos, os agentes passaram a promover patrulhamento ostensivo e preventivo, resultando na prisão de dois deles.

“Quero ressaltar que continuaremos com o patrulhamento por toda a região, em apoio à Polícia Militar e à Polícia Civil, para inibir esse tipo de crime aqui na cidade de Suzano. A nossa GCM segue trabalhando ininterruptamente em prol de promover maior segurança às famílias suzanenses”, destacou.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o sucesso na captura da dupla mostra o compromisso da administração municipal com a segurança. “Nossa Guarda Civil se empenha todos os dias para promover um patrulhamento preventivo e isso se mostrou mais uma vez importante porque conseguimos prender os dois suspeitos na tarde desta sexta-feira. Parabéns aos GCMs pela brilhante atuação”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.