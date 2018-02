GCM prende estudante por espancar vigilante com pedaço de madeira após briga em bar

Após uma briga em um bar, um vigilante, de 51 anos, foi espancado e agredido a pauladas, em Itaquaquecetuba. A vítima teve afundamento de crânio e permanece internado no Hospital Santa Marcelina da cidade.

As agressões aconteceram, na última terça-feira, no terminal de ônibus, localizado na Praça Juscelino Kubitschek, no Manoel Feio. Depois do ataque, a Guarda Civil Municipal (GCM) conseguiu prender um suspeito em flagrante. Ele resistiu à prisão, portanto, foi necessário uso de algemas. Segundo a GCM, o acusado de tentar matar o vigilante foi identificado como um estudante, de 28 anos.

Quanto ao motivo da briga, o suspeito não deu detalhes. Apenas confirmou ter sido originada dentro de um bar. Na delegacia, o estudante foi questionado, mas zombou da situação e confirmou a mesma versão dada aos agentes municipais. O pedaço de madeira usado no crime foi apreendido.

Agora, o suspeito responderá por tentativa de homicídio e resistência à prisão.