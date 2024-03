GCM prende homem com 423 porções de drogas

Uma equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu um suspeito por tráfico e encontrou 423 unidades de entorpecentes durante patrulhamento na avenida Miguel Badra, na última segunda-feira (04/03), por volta das 14h50. Na ocasião, foram localizados 178 porções de maconha, 106 de cocaína e 116 de crack, 20 frascos de lança-perfume, três comprimidos de ecstasy, dois aparelhos telefônicos e R$ 200. A ação ocorreu quando cinco indivíduos fugiram ao avistar a viatura, mas um deles foi abordado e com ele foi encontrado o material. O caso foi apresentado no 2° Distrito Policial do Boa Vista.