GCM prende homem em flagrante por tentativa de roubo de motocicleta

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Força Patrulha, impediu um roubo de motocicleta e prendeu um dos autores do crime na rua Dr. Felício de Camargo, no centro. O caso teve início por volta da 1 hora da última quarta-feira (06/08), quando a equipe foi acionada pelo Centro de Controle Operacional Municipal (CCOM) para atender a ocorrência.

Segundo relato da vítima, ela foi surpreendida por dois indivíduos que anunciaram o assalto e tentaram subtrair sua motocicleta Honda PCX, de cor prata. Durante a ação, a vítima e uma testemunha perceberam que um dos suspeitos portava o que parecia ser uma arma de fogo, o que elevou o risco da situação.

"Foi uma ação rápida e inesperada. A vítima e a testemunha não se intimidaram e reagiram à tentativa de roubo, o que acabou desencadeando um confronto físico", explicou o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

Durante o tumulto, um dos suspeitos conseguiu fugir antes da chegada das equipes, mas o outro indivíduo foi detido, embora apresentasse ferimentos causados na confusão. Ele foi encaminhado ao Hospital e Maternidade de Suzano (HMS) para receber atendimento médico e passar por exames.

A motocicleta utilizada pelo indiciado, uma Honda Twister, azul, foi apreendida pela polícia, reforçando a investigação sobre a ligação dos suspeitos com outros delitos na região. Ele foi autuado em flagrante por roubo.

Para Balbino, a ação demonstra o comprometimento da Secretaria de Segurança Cidadã e da Guarda Civil Municipal em manter a ordem e proteger a população. "A resposta rápida da nossa equipe e a colaboração das vítimas e testemunhas são exemplos de como o trabalho conjunto pode garantir mais segurança para Suzano. Continuaremos empenhados em prevenir e combater a criminalidade, atuando sempre de forma eficaz e responsável", finalizou o secretário.