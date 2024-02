GCM prende homem por ameaça e descumprimento de medida protetiva

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por intermédio da Patrulha Maria da Penha, prendeu um indivíduo por ameaça e desrespeito à medida protetiva por volta das 18 horas da última quinta-feira (01/02), no bairro Cidade Boa Vista. Em resposta a um chamado via rádio sobre violência doméstica, os agentes, já cientes das características do agressor, localizaram-no próximo à residência da vítima. O homem tentou agredir os agentes e os ameaçou com uma faca. Diante da situação, todos foram encaminhados para o 2º Distrito Policial do Boa Vista, onde o agressor permaneceu preso.