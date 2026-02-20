GCM prende homem por furto a comércio no centro de Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM), por meio da Força Patrulha, foi acionada por um comerciante que relatou a invasão de seu estabelecimento na manhã da última terça-feira (17/02), na rua Benjamin Constant, na região central da cidade.
Ao acionar a GCM, a vítima relatou que o alarme havia disparado e que constatou a presença do indivíduo com uma faca. Ainda segundo o proprietário do local, o homem já havia furtado o empório na segunda-feira (16/02) e foi reconhecido. Uma vez no local, a equipe revistou o suspeito e não encontrou nada além de seus pertences pessoais. A faca mencionada foi recuperada do chão do local.
Quando questionado pelos GCMs, o homem teria confessado a invasão anterior, a subtração de mercadorias e a invasão atual. Ambas as partes foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Central, onde o suspeito foi detido sob o artigo 155 do Código Penal, que define o crime de furto. Também foi realizada a apreensão da faca.
O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, ressaltou o compromisso da GCM com a segurança dos comércios da cidade. “Respostas rápidas são cruciais para tentar impedir as ocorrências de furtos ou roubos. O patrulhamento tem papel essencial na velocidade destas respostas que garantem a integridade dos cidadãos e de seus estabelecimentos”.