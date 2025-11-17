GCM prende homem por roubo e recupera mercadorias avaliadas em R$ 4 mil

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Força Patrulha, prendeu na manhã do último sábado (15/11), às 6h55, um homem por roubo na região central e recuperou 529 itens furtados da loja de conveniência da rua Baruel, no centro. Entre os produtos estavam 461 chocolates, 49 isqueiros, três garrafas de whisky, três de vodka, três de gin, cinco frascos de desodorante, cinco sacolas de compras e R$ 168.

A equipe realizava patrulhamento preventivo pela região central quando foi acionada por um munícipe relatando que o crime estava em andamento no estabelecimento comercial. Ao chegar ao endereço, os agentes visualizaram dois indivíduos dentro da loja. Um deles foi abordado ainda em flagrante, enquanto o segundo conseguiu fugir.

Próximo a ele estavam cinco sacolas repletas de mercadorias subtraídas, além do dinheiro levado do caixa. Após a revista e conferência dos itens, todas as partes foram qualificadas e conduzidas à Delegacia de Polícia Central, onde a ocorrência foi apresentada.

O autor foi autuado e preso pelo crime de roubo, conforme o artigo 157 do Código Penal. As mercadorias e o valor em dinheiro foram restituídos à funcionária responsável pelo estabelecimento. A Força Patrulha segue monitorando a região para tentar identificar o segundo suspeito, que conseguiu se evadir antes da chegada da guarnição.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a atuação decisiva da equipe. “A resposta rápida da GCM foi fundamental para evitar um prejuízo ainda maior ao comerciante e garantir a prisão em flagrante. Seguiremos ampliando as ações de patrulhamento para reforçar a sensação de segurança no centro da cidade”, afirmou.

A GCM reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 153 e (11) 4746-3297.