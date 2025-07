GCM prende homem por tráfico de drogas no Jardim Graziela

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Força Patrulha, realizou na última segunda-feira (21/07) mais uma importante ação contra o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada no Jardim Graziela, onde um suspeito foi detido em flagrante portando 61 porções de entorpecentes e R$ 53, além de celulares.

A equipe realizava patrulhamento de rotina quando identificou um homem entregando drogas ao condutor de um veículo, na rua Domingos Alves Pedroso. Ao notar a presença da GCM, o suspeito fugiu a pé e tentou se esconder em uma garagem localizada na rua Orestes Mendes Ferreira. Com a autorização do proprietário do imóvel, os agentes entraram no local e encontraram o suspeito dentro de um automóvel.

Durante a abordagem, o indivíduo tentou lançar uma sacola com drogas sobre o telhado, mas os agentes conseguiram recuperar o material. Questionado, o suspeito teria confessado estar vendendo entorpecentes e declarou já ter respondido anteriormente por roubo.

Na ocorrência, foram apreendidos dois aparelhos celulares, 28 porções de cocaína, 33 de maconha e os R$ 53. O caso foi encaminhado ao 2° Distrito Policial do Boa Vista, onde o material ficou apreendido e o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância do trabalho da GCM. "Essa ação rápida e precisa da nossa Guarda Civil mostra o quanto estamos atentos e preparados para agir contra qualquer tipo de ameaça, especialmente em áreas próximas a escolas. O tráfico de drogas não será tolerado em Suzano", afirmou Balbino.

O prefeito Pedro Ishi também elogiou a atuação dos agentes envolvidos. "Cada ação bem-sucedida como essa é uma demonstração clara do nosso empenho em promover uma cidade mais segura para todos. Agradeço aos agentes da GCM pelo profissionalismo e dedicação em mais uma operação que resultou na retirada de drogas das ruas", declarou o chefe do Poder Executivo municipal.

A GCM de Suzano segue intensificando o patrulhamento nos bairros e atuando de forma integrada com as demais forças de segurança para garantir tranquilidade à população. A prefeitura reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 153.