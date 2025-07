GCM prende homem por tráfico de drogas no Jardim Margareth

Em mais uma ação de combate ao tráfico de entorpecentes, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu em flagrante, na última quarta-feira (23/07), um homem que atuava na venda de drogas no bairro Jardim Margareth. A ocorrência se deu durante patrulhamento preventivo da equipe da Força Patrulha na rua do Campo, quando os agentes avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. A ação rápida da corporação resultou na apreensão de 221 porções de drogas.

Os guardas realizavam ronda quando perceberam dois homens trocando objetos de forma suspeita. Ao notarem a aproximação da viatura, um dos suspeitos fugiu em direção à comunidade, não sendo possível sua detenção. No entanto, o outro, que estava de costas para a equipe no momento da abordagem, foi detido antes que pudesse escapar.

Durante a revista pessoal, os agentes encontraram com o indivíduo uma sacola preta contendo 110 porções de maconha (167,06g), 56 de cocaína (40,04g) e 55 porções de crack (50,47g), além de R$ 55 em dinheiro trocado, característica comum do tráfico de drogas. Ao ser questionado, o suspeito confessou que havia acabado de assumir o comércio dos entorpecentes no local.

A equipe encaminhou o homem e todo o material apreendido para a Delegacia de Polícia Central, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou o empenho dos agentes e a importância das rondas preventivas para o combate ao crime. “A ação precisa da nossa GCM demonstra o quanto o patrulhamento ostensivo é essencial para coibir atividades criminosas em nossa cidade. A prisão e a apreensão de mais de 220 porções de drogas são reflexo de um trabalho comprometido com a segurança da população”, afirmou.