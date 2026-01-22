GCM prende homem por tráfico e localiza quase 400 porções de drogas em Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano deteve um homem suspeito de tráfico quando realizava patrulhamento pelo bairro Jardim Alterópolis. Além da prisão do indivíduo, os agentes ainda localizaram 392 porções de entorpecentes que, somadas, chegavam a quase meio quilo de drogas.

Agentes da Força Patrulha realizavam ronda pelo bairro, por volta das 15h50 da última sexta-feira (16/01), quando, ao entrarem na rua Manoel Virgínio de Jesus, avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir e dispensou uma mochila no chão durante a tentativa de evasão. A equipe conseguiu realizar a abordagem imediatamente, evitando que o suspeito deixasse o local.

Ele negou estar comercializando entorpecentes, no entanto, ao procederem com a averiguação da mochila abandonada, os guardas constataram a presença de grande quantidade de drogas já fracionadas e prontas para a venda, além de dinheiro.

No total, foram localizadas 103 porções de maconha (183 gramas); 239 porções de cocaína (253 gramas); e 50 porções de crack (32 gramas), além de R$ 50. Todo o material foi recolhido e levado para o 2º Distrito Policial do Boa Vista. O homem foi detido e permaneceu à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância do trabalho preventivo realizado pela GCM e reforçou o compromisso da administração municipal com a segurança da população. “Essa ocorrência demonstra a eficiência do patrulhamento ostensivo e a atenção constante da Guarda Civil Municipal nos bairros. Nosso objetivo é coibir o tráfico de drogas e garantir mais tranquilidade às famílias de Suzano, atuando de forma integrada e responsável”, afirmou.