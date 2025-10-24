GCM prende mais um procurado com auxílio das câmeras do Smart Suzano

Equipes da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano capturaram nesta quinta-feira (23/10) um procurado da Justiça por furto com o auxílio da tecnologia Smart Suzano, que o identificou pelas câmeras de monitoramento. Ele tem mais de dez passagens pelo sistema prisional pelo mesmo crime e também respondia por outros delitos. O indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Central, onde permanece à disposição da Justiça.

A detenção aconteceu após o sistema flagrar o homem circulando em diversos pontos da região central. Ele foi identificado com apoio da Central de Segurança Integrada (CSI) e capturado na Praça Cidade das Flores.

Esta é a segunda prisão realizada com o apoio do Smart Suzano em apenas uma semana. A anterior ocorreu no dia 16 de outubro, quando outro homem, procurado por tráfico de drogas e com extensa ficha criminal, foi capturado no cruzamento das avenidas Antônio Marques Figueira e Paulo Portela, no Jardim Paulista. Na ocasião, as câmeras o identificaram em tempo real e acionaram a CSI, que coordenou a abordagem pelas equipes da GCM.

O Smart Suzano é um sistema de monitoramento inteligente voltado à segurança pública, que combina câmeras de reconhecimento facial com acompanhamento em tempo real pela CSI e pelo Comando da GCM. Nas últimas semanas, cinco totens com três câmeras cada foram instalados em pontos estratégicos do município, somando 15 equipamentos, com previsão de expansão do sistema, incluindo novas fixas e suporte técnico 24 horas.

“Cada prisão representa um passo a mais na construção de uma cidade mais protegida. As câmeras do Smart Suzano foram fundamentais para identificar o procurado e acionar nossa equipe com rapidez e precisão. É a tecnologia trabalhando em favor da segurança da população e dando suporte direto à atuação da nossa Guarda Civil Municipal”, afirmou o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

Segundo o prefeito Pedro Ishi, o investimento no Smart Suzano é um marco no reforço à segurança. “Os totens trazem mais segurança ao dia a dia do cidadão, porque somam tecnologia de ponta ao trabalho humano realizado pela GCM e pela Polícia Militar. Teremos respostas mais rápidas e precisas diante das ocorrências, além de reforçar a prevenção. Este é um passo fundamental para garantir tranquilidade às famílias suzanenses”, destacou.