GCM prende mais um procurado da Justiça com uso da tecnologia 'Smart Suzano'

Equipes da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano capturaram nesta sexta-feira (14/11), por volta das 14h30, um procurado da Justiça com o auxílio da tecnologia “Smart Suzano”, que o identificou pelas câmeras de monitoramento. Contra o indivíduo, havia um mandado de prisão preventiva por furto (artigo 155 do Código Penal).

A detenção ocorreu após o sistema registrar o homem circulando pela rua General Francisco Glicério, no centro. Ele foi flagrado com apoio da Central de Segurança Integrada (CSI) e encaminhado à Delegacia de Polícia Central, onde permanece à disposição da Justiça. A captura contou com apoio do subcomandante Antônio Maceno.

O indivíduo passa a integrar uma lista de capturados pelo “Smart Suzano”, desde que a tecnologia passou a colaborar com o trabalho da GCM, em outubro, quando começaram a ser instalados os totens e as câmeras de monitoramento do programa, que foram posicionados em pontos estratégicos da cidade.

As equipes já haviam flagrado no dia 23 do mês passado um outro procurado da Justiça também por furto, mas na Praça Cidade das Flores. Este somava mais de dez passagens pelo sistema prisional pelo mesmo crime e respondia por outros delitos. Uma semana antes, em 16 de outubro, outro homem, procurado por tráfico de drogas e com extensa ficha criminal, foi capturado no cruzamento das avenidas Antônio Marques Figueira e Paulo Portela, no Jardim Paulista.

O “Smart Suzano” segue o modelo do sistema em operação na capital paulista, conhecido como “Smart Sampa”, que já demonstrou resultados expressivos em prisões e localização de desaparecidos. A tecnologia empregada permite identificar, em tempo real, pessoas foragidas e procuradas pela Justiça, veículos com queixa de furto ou roubo e até pessoas desaparecidas, cruzando informações com bancos de dados estaduais e federais.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, afirmou que a tecnologia já está mostrando a que veio. “Cada prisão representa um passo a mais na construção de uma cidade mais protegida. As câmeras do ‘Smart Suzano’ foram fundamentais para identificar o procurado e acionar nossa equipe com rapidez e precisão. É a tecnologia trabalhando em favor da segurança da população e dando suporte direto à atuação da nossa Guarda Civil Municipal”, afirmou o titular da pasta.

Segundo o prefeito Pedro Ishi, o investimento no “Smart Suzano” é um marco no reforço à segurança. “Os totens trazem mais segurança ao dia a dia do cidadão, porque somam tecnologia de ponta ao trabalho humano realizado pela GCM e pela Polícia Militar. Teremos respostas mais rápidas e precisas diante das ocorrências, além de reforçar a prevenção. Este é um passo fundamental para garantir tranquilidade às famílias suzanenses”, destacou o chefe do Poder Executivo municipal.