GCM prende mulher por tráfico e apreende drogas em duas ações distintas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu 409 porções de entorpecentes, que somadas totalizam 703,8 gramas, em duas ações realizadas entre as últimas terça e quarta-feira (18 e 19/11) pelas equipes da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) e da Força Patrulha. No total, foram encontrados 83 gramas de cocaína (83 porções), 479,8 gramas de maconha (148 porções), 129,8 gramas de crack (158 porções) e 21 gramas de K-9 (19 porções).

As operações ocorreram nos bairros Jardim Cacique e Cidade Miguel Badra, resultando na prisão de uma mulher por tráfico de drogas e na apreensão de substâncias abandonadas por suspeitos que fugiram ao notar a aproximação das equipes. Os materiais localizados foram encaminhados às delegacias competentes para registro e investigação.

Durante patrulhamento pela rua Germano Fiamini, no Jardim Cacique, na manhã de terça-feira, uma equipe da Romo visualizou uma mulher que demonstrou forte nervosismo ao perceber a presença da guarnição. Ela tentou esconder uma sacola preta que carregava, motivando a abordagem. No interior do recipiente foram encontrados entorpecentes. Com apoio de uma policial feminina, a revista pessoal localizou dinheiro e anotações sobre a contabilidade do tráfico. A suspeita foi levada à Delegacia Central, onde permaneceu presa.

Foram apreendidas na ação 36 porções de cocaína (40,2 gramas), 11 de crack (32,8 gramas) e 88 de maconha (260,8 gramas), além de R$ 201. O material foi apresentado à autoridade de plantão, que homologou a prisão em flagrante.

No dia seguinte, às 10h20, a Força Patrulha realizava patrulhamento preventivo no bairro Cidade Miguel Badra quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita na área verde próxima à rua do Progresso. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos fugiram em direção à mata, abandonando uma sacola preta. Dentro dela havia grande quantidade de entorpecentes. Todo o material foi apresentado no 2º DP Boa Vista.

Nessa ocorrência, foram recolhidas 47 porções de cocaína (31 gramas), 60 de maconha (219 gramas), 147 de crack (97 gramas) e 19 de K-9 (21 gramas).

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou o resultado das operações. “As equipes têm trabalhado diariamente para coibir o tráfico e levar mais tranquilidade aos bairros. A rápida reação dos agentes e a atenção durante o patrulhamento demonstram o compromisso da GCM com a proteção da nossa população”, afirmou.

As duas ocorrências reforçam o trabalho contínuo da corporação no combate ao crime e na recuperação de áreas públicas afetadas pela atuação de traficantes. A GCM segue intensificando o policiamento preventivo em toda a cidade para identificação de pontos de venda de drogas e localização de suspeitos.

A GCM reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 153 e (11) 4746-3297.