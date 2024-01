GCM prende quatro e atende 12 ocorrências no período de festas

O fim de ano foi marcado por uma grande atuação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano. Além do patrulhamento, os agentes atenderam 12 ocorrências entre os dias 24 de dezembro e 1º de janeiro. As ações culminaram em quatro detenções, cinco veículos em situação irregular recuperados, apreensões de drogas e de fogos de artifício, além do resgate de quatro animais. Festas clandestinas em via pública no Jardim Cacique e na Vila Fátima também foram interrompidas pelo grupamento.

Das ocorrências atendidas pela Guarda Municipal, quatro suspeitos foram presos. “Nossas equipes permaneceram nas ruas atuando para que a população tivesse mais segurança e tranquilidade durante o período de festas. Precisamos atender várias ocorrências para evitar uma série de outros crimes em nossa cidade, além de promover patrulhamento constante”, destacou o secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva.

O primeiro caso aconteceu por volta das 15h30 da terça-feira (26/12) na praça dos Expedicionários, no centro. Um foragido da Justiça foi abordado pelos agentes portando quatro jogos de talher com seis unidades, sete jogos de faca com seis unidades e nove facas de cortar pão. Ao ser questionado, ele negou que teria furtado os objetos mas não soube informar a origem, afirmando que iria trocar por entorpecentes. Por conta disso, foi conduzido para o Distrito Policial, ficando à disposição da Justiça.

No dia seguinte (27/12), outro indivíduo foi detido pela GCM por violência doméstica. O caso aconteceu na estrada dos Fernandes, por volta das 10h20. A vítima foi encontrada pelos guardas na base instalada no Jardim Casa Branca. Ao chegarem na residência da mulher, os agentes encontraram o indivíduo com uma faca usada para realizar as agressões. Ele foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Já na véspera de Ano Novo (31/12), agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) detiveram um homem na praça Douglas da Silva Santos, no Parque Buenos Aires, por volta das 20h45. Durante a abordagem, os guardas sentiram um forte odor de entorpecente emanado pelo indivíduo. O suspeito tentou resistir à prisão, mas foi detido e ameaçou um dos agentes, sendo levado para a delegacia e ficando à disposição da Justiça.

Guarda também apreende mais de 500 gramas de drogas