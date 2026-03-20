GCM prende suspeito por tráfico e apreende estojo com drogas no Boa Vista

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou, na última quinta-feira (19/03), uma importante ação de combate ao tráfico de drogas no bairro Cidade Boa Vista, que resultou na apreensão de mais de 700 gramas de entorpecentes e na detenção de um homem suspeito de envolvimento com o crime.

A ocorrência foi registrada por volta das 11h15, na rua Luiz Maria Fernandes, após uma denúncia feita por uma moradora da região. Segundo o relato, três indivíduos estariam praticando tráfico de drogas nas proximidades de sua residência. A informação foi prontamente repassada à equipe da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), que intensificou o patrulhamento no local indicado.

Ao chegarem ao endereço, os agentes identificaram dois suspeitos com características semelhantes às descritas pela denunciante. Um deles estava com um estojo azul nas mãos, enquanto o outro aparentemente mostrava algo em um aparelho celular. Diante da suspeita, a equipe realizou a abordagem imediata.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o segundo homem. Já com o primeiro, os agentes localizaram certa quantia de drogas, além de R$ 20. Questionado, ele teria confessado a prática de tráfico.

Com o apoio da equipe do Canil da GCM, a operação ganhou reforço e contou com a atuação do cão farejador Taurus, que auxiliou na localização de uma sacola preta escondida em uma praça próxima. No interior da embalagem, foram encontradas mais porções de drogas, embora o suspeito tenha negado conhecimento sobre esse material.

No total, foram apreendidas 593 unidades de entorpecentes, somando 722 gramas, além de 206 ml de lança-perfume. Entre as substâncias estavam cocaína, crack, maconha e K9, todas já embaladas para comercialização.

Diante dos fatos, os dois indivíduos foram conduzidos ao 2º Distrito Policial do Boa Vista. O indivíduo que foi flagrado com as drogas teve a prisão mantida, por sua vez, o que estava com o celular foi ouvido e depois liberado, mas sua possível participação no crime é investigada.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da participação da população no combate à criminalidade. “A denúncia da moradora foi fundamental para o sucesso da ocorrência. Esse trabalho conjunto entre a comunidade e a GCM fortalece nossas ações e contribui diretamente para a segurança nos bairros. Seguiremos firmes no enfrentamento ao tráfico e na proteção da nossa população”, afirmou.