GCM prende três pessoas e localiza quase cinco quilos de drogas no Jardim Leblon

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu em flagrante três pessoas e localizou 2.953 porções de drogas no Jardim Leblon que totalizaram 4,8 quilos de entorpecentes na última segunda-feira (19/02), durante patrulhamento pelo bairro. A ocorrência foi atendida pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e os materiais foram encontrados dentro de uma casa na rua Geraldo Gomes Sandim.

A ação teve início por volta das 18 horas e, foi neste momento, que os GCMs avistaram um suspeito com um volume na cintura, despertando a atenção da equipe. O indivíduo tentou escapar ao entrar em uma residência da rua e descartou uma pochete no chão, porém, os guardas o acompanharam e localizaram o pacote. Na sequência, os agentes seguiram em direção aos fundos do imóvel, onde o homem foi detido.

Ainda no interior da propriedade, a Romu encontrou um casal, que também foi detido, e, após buscas pela casa, os agentes localizaram uma caixa plástica na cozinha contendo 1.250 porções de cocaína, 540 de maconha, 853 de crack e 310 frascos de lança-perfume, totalizando os 4,8 quilos. Já na pochete abandonada pelo primeiro suspeito, foram encontrados R$ 450, além de quatro cadernos preenchidos com anotações sobre a comercialização das drogas. Diante da situação, todo o material foi recolhido e os três suspeitos foram levados à Delegacia Central de Polícia.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, ressaltou que promover as rondas no município tem gerado resultados positivos e destacou a ocorrência atendida pelos agentes da Ronda Ostensiva Municipal. “Nossas equipes têm atuado com eficiência durante os patrulhamentos em toda a cidade. Nesta semana conseguimos localizar essa quantidade significativa de entorpecentes pela Romu, mas todos os grupamentos têm trabalhado para contribuir com a diminuição desse crime em Suzano. Estão todos de parabéns e contamos com o apoio da população no combate ao tráfico de drogas”, avaliou o chefe da pasta.