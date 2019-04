GCM reage a assalto e deixa ladrões baleados

Um guarda municipal reagiu a uma tentativa de assalto e baleou dois ladrões, no Jardim Aracaré, em Itaquaquecetuba, durante a noite dessa quarta-feira, 10. Um terceiro suspeito conseguiu fugir. Os suspeitos feridos foram socorridos ao Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba e permanecem internados sob escolta policial.

As primeiras informações sobre o caso apontam que três indivíduos tentaram roubar o guarda, que estava de folga. Por enquanto, a corporação não divulgou a dinâmina do assalto. E se os ladrões chegaram em algum veículo ou qual era o objetivo final (carro, moto e/ou carteira).

A reportagem apurou que o guarda conseguiu ferir dois dos três bandidos. Eles foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os baleados foram levados ao hospital. Um deles teve que fazer cirurgia, em virtude do ferimento causado. O estado de saúde do segundo baleado não era considerada grave.

A ocorrência ainda segue em andamento na delegacia central da cidade.