GCM realiza 339 prisões em flagrante e apreende 172 quilos de entorpecentes em 2025

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano fechou o balanço de ações realizadas em 2025 registrando um total de 339 prisões em flagrante e 172 quilos de entorpecentes apreendidos. Os números contabilizados pela pasta demonstram que a Guarda Civil Municipal (GCM) participou de 3.567 ocorrências e 89 operações, que garantiram mais tranquilidade à população.

O trabalho realizado ao longo do ano ainda garantiu a captura de 60 procurados da Justiça, 7.685 rondas escolares, 9.174 abordagens a indivíduos, 1.654 abordagens a veículos, 642 atendimentos relacionadas à perturbação de sossego, 135 veículos recuperados, 124 veículos apreendidos e R$ 25 mil apreendidos e 128 flagrantes do tráfico de entorpecentes.

A mobilização das equipes resultou, também, na redução dos índices criminais em relação ao ano de 2024. Como exemplo, pode ser citado o roubo de veículos, que caiu de 506 para 273 (46%); e o furto de veículos, que caiu de 855 para 697 (18,5%).

No que diz respeito às operações, podem ser mencionados algumas de maior destaque, como Cidade e Ordem, Força Total, Cavalo de Aço, Divisa Azul, Condemat+, Metanol e Natal Seguro, que foram realizadas em parceria com a Polícia Militar e outras secretarias municipais.

Nestas oportunidades, todos os grupamentos da GCM estiveram envolvidos, incluindo Força Patrulha, Comando Força Patrulha, Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), Canil e Patrulha Maria da Penha.

Defesa Civil

O balanço também traz a atuação da Defesa Civil, que realizou 560 atendimentos, incluindo 293 ações relacionadas ao monitoramento em áreas de risco e 267 vistorias. No período, ainda foram formadas novas turmas dos Núcleos de Proteção e Defesa Civil (Nupdecs), que fizeram com que o projeto já ultrapassasse 700 pessoas capacitadas, com temas referentes a alagamentos, enchentes, inundações, fogo em mato, impactos ambientais, primeiros socorros, acidentes domésticos e animais peçonhentos.

Outras ações

Neste ano, a Segurança Cidadã passou a contar com tecnologia de reconhecimento facial do projeto “Smart Suzano”. O modelo, semelhante ao que existe na capital paulista, consegue localizar procurados e foragidos da Justiça, além de encontrar pessoas desaparecidas, carros com queixa de roubo e furto, entre outras ações que precisam de acionamento das forças de segurança.

Outra novidade foi a Diária Especial por Atividade Complementar (Deac), um programa da Prefeitura para a Guarda Civil Municipal (GCM), que permite aos agentes fazerem jornadas extras remuneradas para aumentar o patrulhamento, reforçar a segurança e melhorar a resposta a ocorrências.

Com relação aos projetos educativos, a pasta formou 498 crianças no “Maria Vai à Escola”, uma iniciativa de educação e conscientização que visa discutir direitos humanos e prevenção da violência doméstica dentro do ambiente escolar; e também formou 775 crianças no projeto Guard, uma iniciativa da GCM focada na prevenção ao uso de drogas, violência escolar e bullying, atuando principalmente com alunos do 4º, 5º e 9º anos do ensino fundamental.

O secretário Francisco Balbino afirmou que o balanço revela um trabalho desenvolvido com inteligência e eficácia. “Os números mostram que nossa atuação tem alcançado resultados expressivos, garantindo quase uma prisão em flagrante por dia e combatendo o tráfico de entorpecentes. Nosso patrulhamento tem proporcionado mais proteção às mulheres e às crianças, além de ter garantido mais sensação de segurança a toda a população. Cumprimento os agentes que compõem cada grupamento da GCM e a equipe da Defesa Civil”, declarou o titular da pasta.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, destacou que a segurança, mais uma vez, foi prioridade no município. “Buscamos atuar de maneira estratégica e desenvolvemos parcerias que trouxeram benefícios para a população, com prisão de indivíduos, apreensão de drogas, recuperação de veículos e interdição de bares e adegas que estavam desrespeitando as regras de funcionamento. Implantamos novos recursos tecnológicos e demos sequência às iniciativas que educam as novas gerações. Parabenizo o secretário Balbino e toda a equipe pelo trabalho desenvolvido em 2025”, ressaltou o chefe do Executivo.