GCM realiza apreensões de drogas no Suzanópolis e no Alterópolis

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou nesta semana duas importantes apreensões de drogas, uma no Jardim Suzanópolis e outra no Jardim Alterópolis, que resultaram na prisão em flagrante de indivíduos envolvidos com o tráfico. As ações integram as estratégias de patrulhamento preventivo e ostensivo da corporação, com foco na segurança de áreas próximas a escolas e espaços públicos, e reforçam o compromisso do município no combate ao crime.

A primeira ocorrência foi registrada na segunda-feira (30/06), por volta das 11h10, na rua Antônia Bocuzzi Lopes, no Jardim Suzanópolis. O Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da GCM realizava patrulhamento preventivo em uma área pública ao lado da Escola Estadual Professor Lucy Franco Kowalski, após denúncias de invasão e tráfico. Durante a incursão, os agentes se depararam com um homem escondido no mato. Ao ser abordado, o suspeito carregava uma pochete contendo 16 porções de cocaína (7,25 gramas) e 19 de maconha (18,21 gramas) e um aparelho celular.

Questionado, o indivíduo afirmou que estava no local desde as 8 horas vendendo drogas e que recebia R$ 100 por dia para realizar o comércio ilícito. Diante da confissão e das evidências, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Distrito Policial Central. O material apreendido foi enviado para perícia na cidade de Mogi das Cruzes, e a prisão foi ratificada pela autoridade de plantão, deixando o suspeito à disposição da Justiça.

Já na terça-feira (01/07), por volta das 9h50, uma equipe da GCM patrulhava pelo Jardim Alterópolis, nas proximidades da rua Ezequiel Corrêa de Machado, quando foi acionada por uma idosa. A munícipe relatou que em um terreno ao lado da Escola Estadual Professora Yolanda Bassi havia dois homens em atitude suspeita, possivelmente comercializando entorpecentes. Ao chegarem lá, os agentes encontraram um dos indivíduos carregando sacos com materiais recicláveis e outro em uma cabana improvisada.

Durante a vistoria, os guardas localizaram, dentro dos sacos, uma sacola plástica com 73 porções de cocaína, 25 de maconha e 34 de crack, além de anotações relacionadas ao tráfico e R$ 55 em notas trocadas. Um dos suspeitos confessou que vendia os entorpecentes, enquanto o outro disse ser usuário e que estava ali para adquirir drogas. Ambos foram conduzidos ao 2º Distrito Policial do Boa Vista, onde o material foi apreendido e a prisão em flagrante confirmada.

Além de retirar drogas das ruas, as operações fortalecem a sensação de segurança, especialmente em áreas próximas a escolas, protegendo crianças e adolescentes de possíveis aliciamentos ou influência do crime organizado. Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, as ações da GCM são reflexo do trabalho comprometido que vem sendo realizado pela corporação em todas as regiões da cidade.

“Essas ocorrências demonstram a dedicação e o preparo das equipes da nossa GCM, que atuam de forma estratégica e com foco em proteger a população. O patrulhamento preventivo, aliado ao apoio da comunidade com denúncias, é fundamental para combater o tráfico e garantir mais tranquilidade aos moradores. Seguiremos intensificando essas ações em toda a cidade”, afirmou.