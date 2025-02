GCM recupera carro e prende homem em flagrante durante operação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano participou nesta quinta-feira (13/02) da operação conjunta com a Polícia Militar e as GCMs de Poá e Ferraz de Vasconcelos para o combate ao tráfico de drogas nas três cidades. O objetivo foi reforçar a segurança pública nos limites entre os municípios.

Durante a ação, realizada em nove bairros das três cidades, foram realizadas 87 abordagens e 19 vistorias veiculares, além de buscas pessoais e verificação de documentação de suspeitos. Um homem foi detido com drogas, dinheiro e um celular que continha um sistema de monitoramento do bairro Jardim Caxangá. O recurso colaborava para a realização do tráfico de drogas. Além disso, um veículo roubado foi recuperado no mesmo bairro.

A presença ostensiva das forças de segurança também teve o intuito de coibir outros crimes, como furtos e roubos, promovendo maior sensação de segurança para a população. A operação contou com a participação de 50 agentes distribuídos entre as corporações envolvidas, sendo 18 de grupamentos da GCM de Suzano, incluindo a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Canil e Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo).

A Polícia Militar mobilizou oito PMs, enquanto a GCM de Poá atuou com 16. Já a Guarda de Ferraz contou com oito agentes. As equipes realizaram abordagens e fiscalizações em pontos estratégicos, alvos previamente identificados por meio de levantamentos e investigações.

Para o secretário de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino, a operação é mais um exemplo do compromisso das forças de segurança em combater o crime e garantir a ordem pública. “A ação tem o intuito de coibir a atuação criminosa e proteger a população", avaliou o chefe da pasta.