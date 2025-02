GCM recupera dois carros com queixas de crime e localiza moto irregular

Dois grupamentos da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, o Canil e a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), recuperaram na quarta-feira e no sábado da última semana (19 e 22/02) dois automóveis que apresentavam queixas de furto e roubo e localizaram uma motocicleta irregular.

No primeiro caso, o Canil patrulhava pelo bairro do Baruel quando recebeu uma informação sobre um veículo em estado de abandono na estrada Baruel Goiabeira. Ao chegarem no local, por volta das 15 horas, os agentes notaram um veículo Ford Escort de cor prata com queixa de furto. O carro foi levado para o 1º Distrito Policial de Palmeiras.

Duas horas e meia depois, a Romu recebeu informação de que um Fiat Argo branco que havia sido roubado um dia antes (18/02) estava rodando pelo Jardim Colorado. Os guardas deram início a uma ronda para localizar o automóvel e o encontraram pela rua José Sanches Marin. Como o registro de roubo ainda não havia sido oficializado por meio de boletim de ocorrência, a Romu entrou em contato com o proprietário e restituiu o carro.

Já no domingo passado, pela estrada do Pau-a-Pique, na Chácara Sete Cruzes, uma equipe da Romu promovia patrulhamento pela via quando percebeu duas mulheres em uma moto Honda CG azul sem os retrovisores, pouco depois das 21 horas. Durante abordagem, a condutora informou ser menor de idade, consequentemente, não tinha carteira de habilitação. A moto foi removida para o pátio municipal e um familiar maior de idade, que acompanhou a apreensão, foi orientado sobre como proceder para a liberação do veículo.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, parabenizou a atuação das equipes. “Os agentes fizeram um grande trabalho ao localizar os dois veículos, sem contar que tiraram das ruas uma motocicleta irregular, que colocava as próprias ocupantes do veículo em risco”, destacou o chefe da pasta.