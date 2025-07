GCM recupera duas motocicletas em patrulhamentos no fim de semana

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano recuperou duas motocicletas durante ações de patrulhamento realizadas no último fim de semana. Os atendimentos foram nos bairros Jardim Varan e Cidade Miguel Badra - ambos na região norte da cidade - e contaram com a atuação das equipes da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

No primeiro caso, ocorrido no último sábado (19/07), a Romo localizou uma motocicleta Honda CB 300R, de cor amarela, durante patrulhamento preventivo pela rua Manoel Virgínio de Jesus, no bairro Jardim Varan. Após consulta ao sistema, foi constatado que o veículo havia sido furtado em 16 de julho.

“O proprietário foi imediatamente informado e se dirigiu à Delegacia Central, onde reconheceu a motocicleta. A autoridade policial de plantão confirmou a queixa de furto, deu baixa no registro e restituiu o bem ao dono”, detalhou o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

Já no domingo (20/07), uma ocorrência mobilizou a equipe da Romu. Durante patrulhamento pela rua Diógenes Motta de Oliveira, no Cidade Miguel Badra, os agentes identificaram uma motocicleta Yamaha Fazer 250, preta, estacionada irregularmente e sem placa. A consulta pelo número do chassi revelou que o veículo era produto de roubo.

Ao realizar contato com o proprietário, os guardas confirmaram que o crime havia ocorrido momentos antes, no município vizinho de Itaquaquecetuba. A rápida ação da GCM possibilitou que a motocicleta fosse devolvida ao dono ainda no mesmo dia.

De acordo com Balbino, os dois casos refletem o compromisso da Guarda Civil com a segurança e a pronta resposta aos crimes contra o patrimônio. “As equipes estão diariamente nas ruas com o objetivo de garantir a ordem pública e oferecer mais tranquilidade à população. A recuperação desses veículos demonstra o preparo e o empenho da corporação, que atua com eficiência e sensibilidade diante das ocorrências”, afirmou.

O secretário ainda reforçou a importância do trabalho em conjunto com os órgãos de inteligência e as demais forças de segurança. “Quando há integração, os resultados aparecem. Parabenizo os agentes envolvidos pelas ações bem-sucedidas que resultaram na devolução de bens importantes para seus proprietários”, finalizou.