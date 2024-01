GCM recupera motocicleta roubada minutos após o crime

As equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil Municipal (GCM), demonstraram eficácia ao recuperar uma motocicleta Yamaha Fazer, de cor vermelha, que havia sido roubada minutos antes.

A ocorrência foi atendida no dia 21 de dezembro. Isso porque, durante um patrulhamento preventivo na rua Dr. Prudente de Morais, por volta das 23 horas, os agentes foram abordados por um munícipe que relatou o recente roubo de sua motocicleta.

Com base nas informações fornecidas, os guardas iniciaram uma ronda nos arredores, resultando na localização do veículo abandonado na avenida Brasil, no Jardim Imperador, depois de 18 minutos.

Após entrar em contato com o proprietário, o mesmo compareceu ao local e teve sua motocicleta restituída.