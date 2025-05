GCM recupera motocicletas e frustra ação criminosa no Miguel Badra

Em ações distintas realizadas no último sábado e na última segunda-feira (24 e 26/05), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano recuperou três motocicletas no bairro Cidade Miguel Badra. Os veículos haviam sido subtraídos e foram localizados pelas equipes da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) e Ronda Ostensiva Municipal (Romu) com base em denúncias e patrulhamento preventivo. Em uma das ocorrências, uma arma de pressão foi utilizada para intimidar a vítima durante um assalto.

Os trabalhos tiveram início na manhã de sexta-feira, pouco antes das 9h30, quando a Romo foi acionada para verificar uma denúncia de movimentação suspeita na rua Dez. No local, os agentes localizaram uma Honda XRE, de cor vermelha, escondida em área de mata. Embora não houvesse registro criminal sobre o veículo, a situação levantou suspeitas.

Durante a ação, enquanto retiravam a XRE, os agentes foram abordados por um morador, que relatou o furto de sua motocicleta, rastreada nas proximidades. Após varredura, a equipe localizou a segunda moto, uma Honda CG, preta, abandonada perto de uma viela. Ambos os veículos foram devolvidos aos proprietários no local, após orientações sobre os procedimentos legais. As vítimas optaram por registrar a ocorrência posteriormente.

No mesmo dia, às 20h20, uma equipe da Romu que realizava patrulhamento pela mesma região flagrou um indivíduo desmontando uma motocicleta, que não foi identificada, na mesma rua Dez. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu. No local, foram localizadas ferramentas e a arma de pressão.

O proprietário do veículo foi localizado e confirmou que havia sido vítima de roubo menos de uma hora antes, enquanto trabalhava para uma empresa de aplicativo. Ele foi abordado por dois ocupantes de outra moto, ambos de capacete, sendo que o garupa o ameaçou com a arma de pressão. A motocicleta foi restituída após os procedimentos de praxe.

Já no domingo, às 10 horas, uma nova denúncia indicava que uma Honda CG, preta, com queixa de roubo, estaria transitando entre Suzano e Poá. Um GCM avistou dois indivíduos no veículo e acionou apoio da Romo. Após patrulhamento pela rua Terezinha de Souza Silva, os agentes localizaram a moto abandonada.

O veículo foi encaminhado ao 2º Distrito Policial da Boa Vista e restituído ao proprietário após a apresentação à autoridade de plantão. Ninguém foi preso.

Para o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, os resultados demonstram o compromisso da GCM com a população. “A atuação rápida das nossas equipes é fundamental para que esses veículos possam ser devolvidos em tempo hábil e para que se evite a continuidade de delitos envolvendo esses bens”, afirmou.

Balbino também destacou a importância da colaboração da população. “A integração entre os canais de denúncia, o trabalho de inteligência e a presença da guarda nas ruas têm sido fundamentais. As informações repassadas pela comunidade ajudam a prevenir crimes e a ampliar a segurança no bairro”, completou.

A GCM de Suzano está disponível para atendimentos pelos telefones 153 e (11) 4746-3297. Além disso, a corporação conta com diversas bases operacionais espalhadas pela cidade, incluindo a Base Operacional GCM José Inácio, no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590); a Base Operacional do Jardim Boa Vista, (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc) a base central, na Vila Figueira (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599), a unidade instalada no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador (rua Senador Roberto Simonsen, 90); e a Base de Segurança Integrada (BSI), situada na Praça João Pessoa, no centro da cidade.