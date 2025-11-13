GCM recupera objetos e veículo furtados em ações da Força Patrulha e da Romu

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Força Patrulha e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), localizou nesta semana diversos objetos furtados e recuperou um veículo levado por criminosos em diferentes regiões da cidade. As ações ocorreram na quinta-feira da última semana e nesta terça-feira (06 e 11/11) e resultaram na prisão de um suspeito e na devolução dos bens aos respectivos proprietários.

Durante os atendimentos, os guardas civis agiram rapidamente após denúncias e informações de munícipes, conseguindo interceptar um dos envolvidos ainda em fuga no centro de Suzano e identificar outro autor de furto de veículo no Jardim Imperador. As duas ocorrências foram apresentadas na Delegacia de Polícia Central.

A primeira ação foi registrada pela Força Patrulha às 2h40, na rua Mirambava, no centro. A equipe realizava patrulhamento preventivo pela região quando foi abordada por um munícipe que, gestualmente, indicou um furto em andamento em uma loja de celulares. O cidadão informou ainda as características do autor, que fugia de bicicleta levando diversos objetos.

De posse das informações, os agentes intensificaram as buscas e localizaram um homem com o mesmo perfil descrito pela testemunha. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir e se desfazer dos produtos levados, mas foi rapidamente alcançado e detido. Durante a busca pessoal, foram encontrados com ele um cabo e um carregador de celular novos.

Instantes depois, um funcionário da empresa de monitoramento do estabelecimento apresentou imagens das câmeras internas e externas, que confirmaram a autoria do crime. Durante o percurso percorrido pelo suspeito, os guardas localizaram ainda um iPhone 12 Pro e duas caixas contendo pulseiras de smart watch, objetos reconhecidos pelo proprietário da loja. Na delegacia, durante revista minuciosa, foi localizado em sua roupa íntima um relógio smart watch, também identificado como pertencente ao comerciante.

O indivíduo, que resistiu à abordagem, precisou ser algemado para garantir a segurança dos agentes e foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. Todos os objetos furtados foram devolvidos ao proprietário.

A segunda ocorrência foi atendida pela equipe da Romu na noite de terça-feira, por volta das 20h50, na alameda Armando Alcântara, no Jardim Imperador. Por meio da rede de rádio, os guardas receberam informações sobre o furto de um veículo, praticado por um homem vestindo calça jeans e camisa escura. O denunciante, que presenciou o crime, relatou que o autor fugiu ao perceber que estava sendo observado.

Com base nas informações, o suspeito foi localizado nas imediações. Ele foi abordado e identificado como um indivíduo com antecedentes criminais por assalto e receptação. Durante abordagem, ele teria confessado a prática do furto e foi encaminhado à Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelo artigo 155 do Código Penal e permaneceu preso.

As ações destacam o trabalho conjunto e a eficiência das equipes operacionais da GCM de Suzano no combate à criminalidade e na pronta resposta às demandas da população. O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, ressaltou a importância das ações e o comprometimento das equipes. “O trabalho das equipes da GCM demonstra a agilidade e a dedicação dos nossos agentes na proteção da comunidade. A pronta atuação tanto da Força Patrulha quanto da Romu foi fundamental para a recuperação dos bens e para garantir que os responsáveis fossem apresentados à Justiça”, destacou o secretário.

A GCM reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 153 e (11) 4746-3297.