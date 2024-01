GCM recupera quatro veículos com queixas de roubo e furto

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano recuperou quatro veículos com queixa de roubo e furto entre a quarta-feira e o último domingo (17 a 21/01) em diferentes bairros da cidade. As ações foram coordenadas pela Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e a Força Patrulha.

A primeira ocorrência foi atendida pela Romu, por volta 17h40, quando os agentes foram alertados por um munícipe sobre a presença de dois indivíduos que abandonaram um veículo Chevrolet Astra, de cor prata, com os faróis ligados, próximo a uma área de mata no bairro Jardim São Bernardino. Ao chegar ao local indicado, a equipe realizou uma pesquisa e confirmou que o automóvel era produto de roubo. Foi efetuado contato com o proprietário do veículo, que compareceu ao local e teve seu carro restituído.

Dois dias depois (19/01), às 14h45, a Força Patrulha foi acionada para intervir em um roubo de veículo em andamento nas proximidades da avenida Vereador João Batista Fitipaldi, no Parque Maria Helena. Na via, os agentes foram informados de que o carro havia sido abandonado em frente a um comércio e, após breve averiguação, os agentes localizaram o automóvel, um Renault Sandero, preto, e entraram em contato com o proprietário. Ele foi orientado a proceder com o boletim de ocorrência.

Ainda no mesmo dia, por volta das 16h25, uma equipe da Romo recebeu informações sobre uma motocicleta Yamaha Fazer, preta, sem emplacamento, que havia sido abandonada na rua da Divisa, no Jardim Monte Cristo, em uma área de vegetação. Ao localizarem o veículo, os agentes realizaram uma pesquisa pelo número do chassi e constataram que se tratava de um produto de furto em Ferraz de Vasconcelos. A motocicleta foi encaminhada ao DP Central.

Por fim, no domingo, às 16h40, os GCMs receberam denúncia de que outra moto havia sido abandonada em uma área de mata, localizada na rua José Conceição, no bairro Meu Sossego. Os guardas se deslocaram e encontraram uma Royal Enfield Himalayan, azul. Após realizar a consulta necessária, foi constatado que a motocicleta era produto de roubo. Diante da situação, o veículo foi conduzido à DP Central para as providências legais cabíveis.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, expressou sua satisfação com os atendimentos às ocorrências com intuito de localizar os veículos. “Mais uma vez agimos com agilidade e eficácia ao recuperar os veículos que foram alvo de criminosos. Não medimos esforços para localizar prontamente os veículos para que possam ser restituídos aos seus legítimos proprietários. Além disso, expresso meu agradecimento pelas denúncias feitas pela população que têm sido fundamentais para o sucesso do nosso trabalho”, concluiu o chefe da pasta.