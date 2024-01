GCM recupera veículos com queixas de roubo e furto

Dois veículos foram recuperados pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano após patrulhamento por bairros da cidade. Em um dos casos, um automóvel roubado foi localizado minutos depois do crime, no bairro Cidade Boa Vista.

O atendimento teve início na última sexta-feira (26/01), por volta das 22h20, quando agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) foram informados via rádio sobre o roubo de um veículo Volkswagen Voyage, de cor branca, nas proximidades de um supermercado, na região da Vila Mazza. Os agentes realizaram patrulhamento e localizaram o veículo na rua Murilo de Matos Farias, no Cidade Boa Vista, meia-hora depois do crime. Foi realizado contato com a vítima e orientado para que comparecesse ao 4ª Companhia do 32º Batalhão da Polícia Militar para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

No dia seguinte (27/01), no período da tarde, na região central do município, o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) foi acionado para verificar uma denúncia sobre veículo Volkswagen Crossfox, prata, com queixa de furto ocorrido em 5 de janeiro e que estaria estacionado na rua Benjamin Constant. O veículo foi recuperado e levado para o 1º Distrito Policial de Palmeiras

Direção perigosa

Na madrugada do dia 18 de janeiro (quinta-feira), durante o patrulhamento no bairro Parque Buenos Aires, agentes da Romu se depararam com uma motocicleta Honda CB, preta, cujo condutor e passageiro realizavam manobras perigosas, incluindo a entrada em vias pela contramão, sem o uso de capacetes e com a placa de identificação encoberta por uma sacola plástica. Ao tentarem realizar a abordagem, os agentes foram ignorados, levando a um acompanhamento que se estendeu até a rua Nicácio da Silva Basto e culminou na queda da dupla. Os suspeitos foram encaminhados à DP Central, e devem responder por direção perigosa.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, é preciso destacar a atenção dos guardas na identificação de veículos irregulares. “Mesmo quando um veículo estacionado não levanta suspeitas à primeira vista, os GCMs, com olhares atentos e a colaboração de denúncias, conseguiram rapidamente retirar das ruas um veículo que não estava sob posse de seu verdadeiro proprietário. Essa ação ilustra a eficiência da equipe em manter a segurança de forma ágil e proativa na região de Suzano”, concluiu o chefe da pasta.