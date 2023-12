GCM recupera veículos irregulares e detém motociclista na contramão

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atuaram em três ocorrências entre os dias 12 e 16 de dezembro (terça-feira a sábado) que resultaram na recuperação de dois veículos com queixa de furto e roubo e a interrupção de um motociclista em direção perigosa. Os casos foram atendidos pela Força Patrulha, Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e Patrulha Maria da Penha.

O primeiro caso ocorreu por volta das 7h30, durante patrulhamento, quando os agentes da Força Tarefa receberam informações sobre um veículo Volkswagen Voyage, de cor prata, que havia sido abandonado na estrada dos Fernandes. Os guardas se dirigiram ao local, encontraram o veículo, e, após uma pesquisa, constatou-se que o automóvel havia sido furtado na mesma madrugada, na cidade de Mauá. O carro foi apresentado à Delegacia de Polícia Central para os procedimentos necessários e a empresa responsável pelo carro foi notificada.

Três dias depois (15/12), durante uma operação de patrulhamento preventivo na avenida Governador Mário Covas, a Marginal do Una, os agentes da Romu observaram uma motocicleta Kawasaki, preta, trafegando acima da velocidade permitida e com o garupa sem o capacete. Diante dessa infração, os agentes iniciaram um acompanhamento, emitindo sinais sonoros e luminosos para que o condutor parasse.

Já na rua Baruel, o condutor da motocicleta optou por trafegar na contramão, provocando uma batida na lateral da viatura. Pouco depois, o condutor colidiu com outro veículo, perdeu o controle e se chocou frontalmente com o carro da GCM.

Os ocupantes foram prontamente socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Pronto-Socorro (PS) do Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba, e o PS Municipal de Suzano.

Por fim, no dia 16, por volta das 18 horas, um morador dirigiu-se à base da Guarda Civil Municipal (GCM), localizada no Jardim Casa Branca, para relatar a agentes da Patrulha Maria da Penha o roubo recente de sua motocicleta e de seu aparelho telefônico.

A vítima informou que sua Honda XRE, azul, foi roubada na rua Tereza Haguihara Cardoso, no Jardim Casa Branca e, com as informações fornecidas, os GCMs prontamente iniciaram rondas na região e localizaram o veículo. A motocicleta foi restituída ao seu proprietário.

Na visão do secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, a recuperação de veículos irregulares desempenha um papel fundamental na redução de crimes, uma vez que eles podem ser usados para a prática de roubos e furtos, dentre outros delitos. Além disso, o chefe da pasta destaca que a pronta resposta no acompanhamento ao motorista em alta velocidade foi fundamental para evitar um número maior de vítimas ou mais acidentes. “Ao recuperarmos os veículos e restituí-los aos seus verdadeiros proprietários, não apenas ajudamos a resolver casos, mas também contribuímos para a redução de possíveis crimes que poderiam ser perpetrados com esses veículos irregulares. Já a intervenção no acompanhamento do motorista em alta velocidade foi essencial para evitar um possível aumento no número de vítimas”, definiu Silva.